В Эстонии появится Департамент сельского хозяйства и продовольствия

Объединение двух ведомств исходит из общего принципа государственной реформы: сократить дублирование задач в разных государственных учреждениях, сократить число учреждений и повысить качество и доступность публичных услуг.

Новое ведомство, созданное путем слияния двух департаментов, будет выполнять все их основные функции, сообщает Рийгикогу. Для этого помимо прочего будет сохранен их нынешний персонал. Отмечается, что реорганизация двух департаментов повысит эффективность основанного на оценке рисков контроля, улучшит управление информацией во всей цепочке производства продуктов питания, а также повысит качество превентивной работы и работы по информированию с целью сокращения количества нарушений. Коммуникация станет более целостной. Сократится административная нагрузка на клиентов.

За принятие инициированного правительством Закона о внесении изменений в Закон о Правительстве Республики и в другие законы в связи с преобразованием Департамента сельского хозяйства и Ветеринарно-продовольственного департамента в Департамент сельского хозяйства и продовольствия (164 SE) проголосовали 89 депутатов.