В Эстонии построят энергоэффективные дома призрения

Государственный центр услуг поддержки (RTK) выделит на реновацию 10 домов призрения 2,26 миллионов евро и на строительство 11 домов с нулевым потреблением энергии 5,57 миллионов евро, сообщает Министерство социальных дел.
Местные самоуправления могли ходатайствовать о пособии на строительство новых домов призрения с нулевым потреблением энергии и на реновацию старых домов для того, чтобы сделать их энергетически эффективными.
”Для нас важно, чтобы люди могли достойно и безопасно жить на протяжении всей жизни и даже во время проживания в доме призрения. Качество услуг общего ухода по-прежнему под вниманием. Для министерства приоритетным направлением является развитие услуг, которые поддерживают самостоятельное проживание дома, однако совершенно ясно, что без дополнительных инвестиций в институциональный уход невозможно целиком развиваться”, — сказал вице-канцлер социальной сферы Райт Куузе.
На реновацию зданий было подано 13 ходатайств и на строительство новых зданий — 12. В зависимости от финансовых возможностей местных самоуправлений максимальное пособие на реконструкцию дома призрения составило 472 500 евро и на строительство нового дома призрения было выделено 700 000 евро. Всего на эти нужды предусмотрено около 9,5 миллионов евро. Для строительства нового дома призрения местному самоуправлению необходимо продать или снести здание по меньшей мере с такой же площадью и максимально с E классом энергетической эффективности. Реновация и строительство домов призрения будут частично профинансированы государством за счет доходов, полученных от продажи квот на выброс углекислого газа.
На реконструкцию зданий будут выделены пособия:
· Ярваканди (волость Кехтна);
· Ульви (волость Винни);
· Хяэдемеэсте (волость Хяэдемеэсте);
· Кыпуский дом призрения (волость Пыхья-Сакала);
· Кяэпаский социальный центр (волость Выру);
· Варблаский дом призрения (волость Ляэнеранна);
· Оруские дома призрения (волость Ляэне-Вигула);
· Раплаский центр социальной опеки (город Рапла);
· Пейпсивеэреский центр по уходу (волость Пейпсиээре);
· Карьякюлаский социальный центр (волость Ляэне-Харью).
На строительство с нулевым потреблением энергии:
· Волость Мульги (Мыйзакюла);
· Город Пярну;
· Город Пылва (2 здания);
· Город Тарту;
· Город Отепя;
· Волость Сетомаа (Микитамяэ);
· Волость Хийумаа (Хинду);
· Волость Ляэнеранна (Коонга);
· Город Пылтсамаа (2 здания).
Помимо улучшения качества общей услуги по уходу государство также планирует привести в порядок систему попечительства, а также сосредоточиться на модернизации организации долгосрочного ухода. Цель — человек должен получать услугу своевременно и в необходимом объеме, независимо от его места проживания. Также важно уменьшить нагрузку по уходу на семью, обеспечить людям, которые ухаживают за своими близкими возможность совмещать работу и семейную жизнь. Для этого представители министерства совместно с экспертами из этой сферы обсудят как в будущем в Эстонии необходимо организовывать услуги по уходу, а также будут введены необходимые изменения.
Государство в этом году поддержало адаптацию 806 домов призрения, а также выделило деньги на создание 124 новых мест услуг на сумму 1 485 000 евро.
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