В Эстонии построят энергоэффективные дома призрения

Местные самоуправления могли ходатайствовать о пособии на строительство новых домов призрения с нулевым потреблением энергии и на реновацию старых домов для того, чтобы сделать их энергетически эффективными.

”Для нас важно, чтобы люди могли достойно и безопасно жить на протяжении всей жизни и даже во время проживания в доме призрения. Качество услуг общего ухода по-прежнему под вниманием. Для министерства приоритетным направлением является развитие услуг, которые поддерживают самостоятельное проживание дома, однако совершенно ясно, что без дополнительных инвестиций в институциональный уход невозможно целиком развиваться”, — сказал вице-канцлер социальной сферы Райт Куузе.

На реновацию зданий было подано 13 ходатайств и на строительство новых зданий — 12. В зависимости от финансовых возможностей местных самоуправлений максимальное пособие на реконструкцию дома призрения составило 472 500 евро и на строительство нового дома призрения было выделено 700 000 евро. Всего на эти нужды предусмотрено около 9,5 миллионов евро. Для строительства нового дома призрения местному самоуправлению необходимо продать или снести здание по меньшей мере с такой же площадью и максимально с E классом энергетической эффективности. Реновация и строительство домов призрения будут частично профинансированы государством за счет доходов, полученных от продажи квот на выброс углекислого газа.

На реконструкцию зданий будут выделены пособия:

· Ярваканди (волость Кехтна);

· Ульви (волость Винни);

· Хяэдемеэсте (волость Хяэдемеэсте);

· Кыпуский дом призрения (волость Пыхья-Сакала);