30.06.2020, 07:25

В Эстонии поставлен новый рекорд глубинного бурения

 (1)
EST
В Эстонии поставлен новый рекорд глубинного бурения
Steiger

29 июня рано утром был поставлен новый рекорд глубинного бурения в Эстонии.

Инженерное бюро Steiger сообщило, что наклонная скважина в Палдиски достигла 926 метров.

Предыдущий рекорд по Эстонии был установлен в Кярдла и составляет 815 метров. Он также продолжает действовать, потому что новый рекорд в 926 метров был поставлен под углом, а не в вертикальном положении.

Читайте также: