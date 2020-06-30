В Эстонии поставлен новый рекорд глубинного бурения

29 июня рано утром был поставлен новый рекорд глубинного бурения в Эстонии.
Инженерное бюро Steiger сообщило, что наклонная скважина в Палдиски достигла 926 метров.
Предыдущий рекорд по Эстонии был установлен в Кярдла и составляет 815 метров. Он также продолжает действовать, потому что новый рекорд в 926 метров был поставлен под углом, а не в вертикальном положении.
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