В Эстонии поставлен новый рекорд глубинного бурения

Инженерное бюро Steiger сообщило, что наклонная скважина в Палдиски достигла 926 метров.

Предыдущий рекорд по Эстонии был установлен в Кярдла и составляет 815 метров. Он также продолжает действовать, потому что новый рекорд в 926 метров был поставлен под углом, а не в вертикальном положении.