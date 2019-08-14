14.08.2019, 10:12
В Эстонии поймали одного из псковских медведей и отправили в Таллиннский зоопарк
В ночь на среду в Валгаском уезде был пойман один из двух медведей, которые этим летом перебрались в Эстонию из Псковской области.
В ночь на среду в Валгаском уезде был пойман один из двух медведей, которые этим летом перебрались в Эстонию из Псковской области.
По данным Департамента окружающей среды, медведь был пойман на территории хутора в деревне Кулли, пишет rus.err.ee.
Животное накормили, затем его осмотрел ветеринар. Утром зверя доставили в Таллиннский зоопарк.
Следующим шагом является подготовка возвращения медведя в Россию.
Следов второго медведя, который также пришел в Эстонию из Псковской области, пока не обнаружено.
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