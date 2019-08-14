14.08.2019, 10:12

В Эстонии поймали одного из псковских медведей и отправили в Таллиннский зоопарк


rus.delfi.ee
EST
Alaveski loomapargi loomad, juuni 2019
Karu Alaveski loomapargisFoto: Anton Klink, anton.klink@gmail.com

В ночь на среду в Валгаском уезде был пойман один из двух медведей, которые этим летом перебрались в Эстонию из Псковской области.

По данным Департамента окружающей среды, медведь был пойман на территории хутора в деревне Кулли, пишет rus.err.ee.

Животное накормили, затем его осмотрел ветеринар. Утром зверя доставили в Таллиннский зоопарк.

Следующим шагом является подготовка возвращения медведя в Россию.

Следов второго медведя, который также пришел в Эстонию из Псковской области, пока не обнаружено.

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