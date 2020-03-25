25.03.2020, 17:16

В Эстонии подтверждена первая смерть от коронавируса: скончалась 83-летняя женщина

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6 человек в критическом состоянии
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Küünal
KüünalFoto: Henri-Kristian Kirsip

Стало известно о первом случае летального исхода в результате заражением коронавируса в Эстонии. Сегодня в Ляэне-Таллиннской центральной больнице скончалась 83-летняя женщина, больная коронавирусом.

Погибшая 83-летняя женщина была госпитализирована в Ляэне-Таллиннскую центральную больницу 20 марта. У пациентки была хроническая сердечно-сосудистая болезнь.

Медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Аркадий Попов сказал, что нужно быть готовыми к тому, что в Эстонии из-за коронавируса могут произойти еще смерти.

В больницах сейчас находятся 29 человек, 7 их них в интенсивной терапии, и 6 — в критическом состоянии.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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