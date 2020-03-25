В Эстонии подтверждена первая смерть от коронавируса: скончалась 83-летняя женщина

”Выражаем соболезнование всем родственникам. Это очень сложный эмоциональный момент и крайне грустный день. Это означает, что мы должны продолжать борьбу с распространением вируса”, сказал медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья доктор Аркадий Попов.
Скончалась 83-летняя женщина, которая была госпитализирована в Ляэне-Таллиннскую центральную больницу 20 марта. Было известно, что у пациентки были хронические проблемы с сердечно-сосудистой системой.
”Мы должны быть готовы к тому, что в результате коронавируса в Эстонии могут еще умереть люди, поэтому крайне важно избегать контакта с пожилыми людьми и людьми, у которых имеются хронические заболевания. Давайте побережем своих пожилых и людей со слабой иммунной системой — прежде всего именно для них критически важно держаться подальше от людей”, сказал доктор Аркадий Попов.
В больницах сейчас находятся 29 человек, 7 их них в интенсивной терапии, и 6 — в критическом состоянии.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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