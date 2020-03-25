В Эстонии подтверждена первая смерть от коронавируса: скончалась 83-летняя женщина

”Выражаем соболезнование всем родственникам. Это очень сложный эмоциональный момент и крайне грустный день. Это означает, что мы должны продолжать борьбу с распространением вируса”, сказал медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья доктор Аркадий Попов.

Скончалась 83-летняя женщина, которая была госпитализирована в Ляэне-Таллиннскую центральную больницу 20 марта. Было известно, что у пациентки были хронические проблемы с сердечно-сосудистой системой.

”Мы должны быть готовы к тому, что в результате коронавируса в Эстонии могут еще умереть люди, поэтому крайне важно избегать контакта с пожилыми людьми и людьми, у которых имеются хронические заболевания. Давайте побережем своих пожилых и людей со слабой иммунной системой — прежде всего именно для них критически важно держаться подальше от людей”, сказал доктор Аркадий Попов.

В больницах сейчас находятся 29 человек, 7 их них в интенсивной терапии, и 6 — в критическом состоянии.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!