В Эстонии планируют применять более простые и удобные тесты на коронавирус по слюне

"Человек может взять образец слюны самостоятельно дома — он не должен приезжать в пункт тестирования", — пояснила руководитель лаборатории инфекционных заболеваний Департамента здоровья Кюлли Раэ Раэ, добавив, что такие тесты дешевле.

Ведущий ученый генного банка Тартуского университета Лилль Милани отметила, что хотя тестирование на основании проб слюны используется во многих странах, следует оценить осуществимость и надежность этого метода в Эстонии. Особенно важно разработать метод быстрого и удобного для детей тестирования в школах.

Как отмечают ученые, некоторые люди избегают тестирования, так как боятся некомфортной процедуры.

Пилотное исследование проведут на следующей неделе. Его результаты должны появиться в конце месяца.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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