В Эстонии отметят лучших гражданских активистов года. Предлагайте свои кандидатуры!

Кандидатов можно в следующих категориях:

Общественное объединение года, которое служит примером, инициатором и оказывает влияние.

Представитель государственной власти, которым может стать учреждение или человек, поддержавший развитие гражданского общества.

Предприятие года, социальное или нет, но однозначно такое, деятельность которого шире, нежели просто спонсорство.

Человек миссии года, который делает хорошие дела с душой, сердцем и умом.

Поступок года, который можно считать наиболее заметным изменением в гражданском обществе в прошлом году.

Доброволец года, который вносил стабильный вклад в развитие эстонского общества.

Ментор или вовлекающая добровольцев организация, которым может стать объединение или человек, стабильно и продуманно направляющий добровольцев, мотивирующих и вовлекающий их.

Предприятие года, способствовавшее добровольческой деятельности, которое активно приветствовало волонтерскую деятельность своих работников в общественных объединениях.

Номинировать достойных признания людей и организации все желающие могут до 26 октября по адресу www.vabatahtlikud.ee.

Окончательный отбор лауреатов на основе поступивших заявок проведут Движение сельской жизни «Родной край» и Союз общественных объединений Эстонии. Торжественная церемония вручения наград пройдет 5 декабря на мызе Ания.

Лауреатами титула НКО года прежде становились НКО «Ласнаидея», НКО SPIN, НКО «Особый мир» и другие. Список лауреатов 2019 года можно найти здесь.