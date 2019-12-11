В Эстонии отменили запрет на политическую уличную рекламу

Закон вступит в силу в общем порядке, т.е. на десятый день после того, как будет опубликован в Riigi Teataja. Следующие выборы — в собрания местных самоуправлений — пройдут в 2021 году.

За инициированный Правительством Республики Закон о внесении изменений в Закон о выборах в Европейский парламент, Закон о выборах в собрания местных самоуправлений, Закон о выборах в Рийгикогу, Закон о референдуме и Пенитенциарный кодекс (отмена ограничения на предвыборную агитацию в день выборов и запрета на уличную рекламу проголосовали 62 депутата, против — 23.