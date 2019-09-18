В Эстонии открыт инфопортал о массовом убийстве в концлагере Клоога в 1944 году

”Клоога стал одним из первых распространенных и фотографически хорошо задокументированных доказательств преступлений Холокоста. В ходе международной конференции ученые из Эстонии, Литвы, Финляндии, Дании, Франции и Израиля обсуждают события финальной фазы Холокоста в нашем регионе и то, какую роль сыграло массовое убийство в Клоога и мемориал Клоога в формировании исторической памяти”, — сказал член правления Эстонского института исторической памяти, доктор исторических наук Меэлис Марипуу.
На мероприятии выступают: министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, присяжный адвокат, председатель Еврейской общины Эстонии Алла Якобсон, представитель Датского Института международных отношений Сецилие Феличиа Стокхольм Банке, научный сотрудник Эстонского института исторической памяти Олев Лийвик, представитель Мемориального комплекса истрии Холокоста Яд Вашем (Израиль) Михаэль Тал, представитель Литовского центра по изучению геноцида и движения Сопротивления Арунас Бубнюс, научный степендиат Финской академии Оула Силвеннойнен, представитель Музея холокоста Mémorial de la Shoah (Франция) Маттиас Орье.
Конференцию поддерживают Министерство культуры Эстонии и Международный альянс памяти Холокоста. Портал создан при поддержке Государственной канцелярии Эстонии.
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