В Эстонии открыт инфопортал о массовом убийстве в концлагере Клоога в 1944 году

19 сентября 1944 г. немецкое спецподразделение СС совершило массовое убийство около 2000 заключенных евреев в лагере Клоога. Лишь около ста человек смогли спастись. Мероприятие посвящено убиенным узникам Клоога и всем жертвам Холокоста.

Также сегодня во дворе бывшей таллиннской Батарейной тюрьмы проходит организованная Эстонским институтом исторической памяти международная конференция ”Начало конца: 75 лет с массового убийства в Клоога”. В ходе мероприятия освещается тема преступлений Холокоста в Эстонии и шире Северо-Восточной Европе.

Конференцию открыл министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.