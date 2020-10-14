В Эстонии открылся специальный сайт для смягчения второй волны коронавируса

Для SYNLAB новый специальный сайт и бесплатное мобильное приложение являются возможностью внести дополнительный вклад в работу с гражданами, направленную на сокращение распространения вируса, с тем чтобы сделать доступной для общественности достоверную и научно обоснованную информацию. ”Мы хотим, чтобы люди были должным образом проинформированы, заранее знали каждый шаг и, при необходимости, могли упростить процесс тестирования с помощью электронных услуг. Целью нашего решения является более быстрое и плавное тестирование на коронавирус, что имеет решающее значение для предотвращения распространения заболевания, сохранения деятельности предприятий и, при необходимости, путешествий”, — пояснил Аамисепп.
6 важных напоминаний в связи с тестированием:
1. Позвоните своему семейному врачу!
2. Решив, что тестирование необходимо, семейный врач отправляет дигитальное направление в лабораторную систему. Затем вам следует подождать звонка о бронировании времени от колл-центра тестирования (Medicum/SYNLAB), либо вы можете самостоятельно забронировать время на сайте koroonatestimine.ee в разделе ”Для пациента”.
3. Приходите на тестирование в одиночку и точно в назначенное время, чтобы избежать очередей. Без предварительной регистрации тестирование не проводится.
4. Возьмите с собой удостоверяющий личность документ!
5. Ответ из лаборатории будет направлен в среду digilugu.ee в течение 24-48 часов.
6. Если результат окажется положительным, вам позвонят. Оставайтесь дома, следуйте приведенным рекомендациям, в случае ухудшения состояния здоровья свяжитесь с семейным врачом или вызовите скорую помощь по номеру 112.
Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с телами 6 человек
Нищее детство и жуткая смерть: трагедия лучшей фигуристки СССР
Стало известно о неожиданном предвестнике опухоли мозга
В Архангельске "пожарка" сбила насмерть малыша