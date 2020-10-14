В Эстонии открылся специальный сайт для смягчения второй волны коронавируса

На сайте koroonatestimine.ee собрана информация и инструкции для пациентов, врачей и работодателей, а также сведения о направлениях, бесплатном и платном тестировании, а также о тестировании прибывающих из стран с высоким уровнем риска и о возможностях тестирования на границе. Специальная карта поможет легко и быстро найти подходящий пункт тестирования. На сайте представлено научно обоснованное освещение различных методов тестирования, вирусов и болезней, а также рассказывается о лабораторном процессе, скорости получения результата, приведены различные важные телефонные номера и т. д. С помощью партнера по тестированию Medicum появится и русскоязычная версия сайта.

На новом сайте получившие направление на тестирование на коронавирус могут сами забронировать время тестирования: на сайте есть встроенное приложение, которое Medicum и SYNLAB представили общественности еще 30 сентября, чтобы упростить процесс тестирования. Оно избавляет от необходимости ждать звонка от центра тестирования. За две недели новой возможностью самостоятельной регистрации уже воспользовались почти 4000 человек, т. е. 17% всех получивших направление семейного врача. Благодаря созданной Medicum и SYNLAB системе самостоятельного бронирования колл-центр тестирования теперь быстрее обзванивает всех тех, кто по какой-то причине не может забронировать время онлайн.

Председатель правления SYNLAB Eesti Райнар Аамисепп: ”Хотя результаты тестирования за последние несколько дней показывают тенденцию к снижению числа зараженных, было бы преждевременно предполагать, что вторая волна коронавируса наконец утихает. Учитывая, что мы приближаемся к периоду массовых простудных заболеваний, пик второй волны едва ли наступил. Вместе с тем возник ряд мифов о тестировании, которые затрудняют борьбу с вирусом. Поэтому прямо сейчас важно прилагать усилия с тем, чтобы обеспечить распространение правильной информации о тестировании — чтобы люди и предприятия могли с легкостью понять все необходимые шаги и чтобы тестирование было для всех максимально быстрым”.