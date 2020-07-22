В Эстонии открылся первый профильный дом попечения для пациентов с деменцией

”В связи с увеличением продолжительности жизни в Эстонии, к сожалению, растет и число людей с деменцией и расстройствами памяти. К ним необходим особый подход, для чего была создана достойная, безопасная и домашняя обстановка”, — заявил министр социальных дел Танель Кийк. ”Создание новых домов попечения и формирование соответствующих условий в действующих домах престарелых сейчас крайне актуально и всячески приветствуется. В 2019 году государство поддержало мероприятия по адаптации в общей сложности 806 мест для пациентов с деменцией”.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в течение следующих 30 лет число людей с деменцией по всему миру достигнет 132 миллионов. В Эстонии наблюдается недостаточное диагностирование синдрома деменции, однако по различным оценкам проблема затрагивает 21 000 людей и их близких. Число пациентов с диагнозом деменция растет в среднем на 3500 в год.

”Практически в каждой семье случалось, что пожилой родственник или знакомый, обычно в силу возраста или сопутствующих заболеваний, терял память или утрачивал способность справляться с повседневными делами”, — отметила член правления Benita Kodu Марилин Ваксман. По ее словам, спрос на услуги ухода и число людей с расстройствами памяти со временем только росло, и правление осознало необходимость в расширении с учетом особых потребностей именно таких пациентов.

Совместная работа проектировщика, оформителя и физиотерапевтов позволила добавить ряд современных решений, которые привнесли уюта, комфорта и функциональности для будущих постояльцев. Два этажа нового здания на 49 мест объединено с действующим комплексом крытой галереей. Для самостоятельного пребывания на свежем воздухе в доме для людей с деменцией есть безопасный сад с садовым домиком и четыре балкона в стиле зимнего сада, где можно подышать свежим воздухом в любое время года. В пользовании постояльцев также уединенные тематические уголки гостиной, отдельное помещение для занятий и снабженная терапевтическим оборудованием сенсорная комната. Доступ ко всем помещениям обеспечен и людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата