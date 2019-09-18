В Эстонии отказались от введения зарплаты гражданина

Эксперимент с зарплатой гражданина проводился в Финляндии в 2017–2018 гг.: 2000 безработных получали 560 евро в месяц. Этот базовый доход сохранялся и в том случае, если участник эксперимента находил работу.

Председатель комиссии по социальным делам Тынис Мёльдер отметил, что Эстония внимательно следит за результатом эксперимента в Финляндии и готова обсуждать этот вопрос в будущем. ”На данный момент внедрение подобной системы в Эстонии не кажется разумным, так как отсутствует финансовый анализ и уверенность в том, что нынешнюю социальную систему можно заменить на какую-либо более эффективную”, — сказал Мёльдер.

Заместитель председателя комиссии Хельмен Кютт отметила, что возможности зарплаты гражданина, безусловно, следует обсудить, если она, помимо прочего, нацелена на создание у жителей бо́льшего чувства финансовой уверенности. ”Нынешняя социальная система не дает полного чувства безопасности. В то же время, сегодняшнее обсуждение не создало впечатления, что зарплата гражданина его обеспечит”, — добавила она.