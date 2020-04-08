В Эстонии от коронавируса умерли еще три человека. Выявлено 37 новых зараженных

По состоянию на утро 8 апреля в Эстонии из-за нового коронавируса нуждаются в стационарном лечении 139 человек, из которых 11 на управляемом дыхании. Из больниц выписано 72 человека.
От COVID-19 в течение последних суток умерли, на основании переданных данных, находившаяся на лечении в Ляэне-Таллиннской центральной больнице 92-летняя женщина, находившиеся в Курессаареской больнице 73-летний мужчина и 53-летняя женщина (об умершем в Курессаареской больнице 6 апреля 73-летнем мужчине сообщили постфактум). Всего от COVID-19 в Эстонии умерло 24 человека.
В Эстонии проведено в общей сложности 24 813 тестов, из них 1185, или 5%, были положительными, из которых 37% жители Сааремаа и 32% жители Харьюмаа, доля Ида-Вирумаа, Тартумаа и Вырумаа у всех по 6%. В плане возрастных групп 26% положительных — пожилые (в возрасте 65+).
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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