08.04.2020, 11:29

В Эстонии от коронавируса умерли еще три человека. Выявлено 37 новых зараженных

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Foto: Argo Ingver

За последние сутки в Эстонии проанализировали 1277 тестов на вирус COVID-19, из которых 3%, или 37, оказались положительными. Опираясь на данные регистра народонаселения, за сутки больше всего новых случаев коронавируса прибавилось в Харьюмаа (20), Тартумаа (6) и на Сааремаа. В Ида-Вирумаа, Ярвамаа и Вырумаа прибавилось по 2 случая, в Пярнумаа 1 и с неизвестным личным кодом был 1 положительный результат.

По состоянию на утро 8 апреля в Эстонии из-за нового коронавируса нуждаются в стационарном лечении 139 человек, из которых 11 на управляемом дыхании. Из больниц выписано 72 человека.

От COVID-19 в течение последних суток умерли, на основании переданных данных, находившаяся на лечении в Ляэне-Таллиннской центральной больнице 92-летняя женщина, находившиеся в Курессаареской больнице 73-летний мужчина и 53-летняя женщина (об умершем в Курессаареской больнице 6 апреля 73-летнем мужчине сообщили постфактум). Всего от COVID-19 в Эстонии умерло 24 человека.

В Эстонии проведено в общей сложности 24 813 тестов, из них 1185, или 5%, были положительными, из которых 37% жители Сааремаа и 32% жители Харьюмаа, доля Ида-Вирумаа, Тартумаа и Вырумаа у всех по 6%. В плане возрастных групп 26% положительных — пожилые (в возрасте 65+).

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  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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