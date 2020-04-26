В Эстонии от коронавируса умерли еще три человека. 9 тестов показали позитивный результат

За последние сутки положительные тесты были выявлены в Харьюмаа (7), Пярнумаа (1) и Сааремаа (1).

На сегодняшний день в Эстонии было проведено 47 933 первичных тестов, из которых 1 643, т.е. 3,4 процента показали позитивный результат.

По состоянию на утро 26 апреля, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждались 94 пациента, из которых шесть человек находятся на искусственной вентиляции легких. Из больниц выписано 233 человека.

В течение суток от COVID-19 умерла 84-летняя женщина в Ляэне-Таллиннской Центральной больнице, в Пярнуской больнице 78-летняя женщина. Один человек умер дома. Из-за технической ошибки этот случай не был включен в статистику.

На данный момент в Эстонии по причине коронавируса умерло 49 человек.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!