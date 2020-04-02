В Эстонии от коронавируса скончались 11 человек

В период с 1 апреля и до утра 2 апреля из-за вируса COVID-19 в эстонских больницах скончались 6 человек: в больнице Курессааре 73-летняя женщина, 87-летняя женщина и 77-летний мужчина, в Клинике Тартуского университета 55-летний мужчина и 92-летняя женщина, в Северо-Эстонской региональной больнице 86-летняя женщина.

За этот период поступили результаты 1372 тестов на коронавирус, из которых 79 оказались положительными. Среди новых случаев заражения больше всего было выявлено на Сааремаа (30), в Харьюмаа (25), Пярнумаа (6), Ида-Вирумаа (5) и Вильяндимаа (5).

Всего в Эстонии было сделано 15 725 тестов, из которых 858, то есть 5% оказались положительными.

Согласно анализу данных, больше всего зараженных в возрастной группе 50-54 года (11%), 45-49 лет (10%) и 55-59 лет (10%).

По состоянию на утро 2 апреля, в госпитализации нуждаются 85 пациентов, 16 подключены к аппарату дыхания. Из больницы выписаны 45 человек. Всего скончались 11 человек: 10 в больницах и один в доме призрения.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!