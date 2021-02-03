В Эстонии от коронавируса провакцинировали беженцев в центре Вао

По словам советника отдела коммуникаций Министерства социальных дел Эвы Лехтла, Центр для беженцев Вао входит в структуру AS Hoolekandeteenused, в ведении которого находится в общей сложности 70 домов по уходу и других служб по услугам.

”Вакцинация медработников и жителей домов попечения в настоящее время проводится в соответствии с планом вакцинации. Жители и сотрудники Центра беженцев Вао были вакцинированы наряду с другими домами попечения, принадлежащими AS Hoolekandeteenused. Всего вакцину получили 2 рабочих и 17 жителей”, — сообщила RusDelfi Лехтла.

Вакцинация от COVID-19 является добровольной и бесплатной для всех в 2021 году. Вакцинация будет предоставляться в приоритетном порядке медицинским работникам и специалистам в сфере здравоохранения, персоналу домов попечения и его жильцам, а также людям старше 70 лет и людям с определенными заболеваниями, у которых заболевание COVID-19 может протекать в более тяжелой форме. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцин от COVID-19, вакцинация будет проведена для других целевых групп и остального населения страны.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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