В Эстонии одобрен законопроект об отмене выпускных экзаменов в основной школе

Министерство образования и науки, а также различные группы интересов считают, что настало время изменить систему оценки результатов обучения и отказаться от экзаменов в основной школе. Многие гимназии проводят вступительные экзамены еще до выпускных экзаменов в основной школе, и результаты экзаменов не имеют решающего значения при поступлении в гимназию. Согласно плану, в дальнейшем каждая школа сможет сама принимать решение о том, получил ли учащийся основное образование.

Условием окончания основной школы по-прежнему останется прохождение государственной учебной программы, но вместо стандартных экзаменов школы смогут самостоятельно определять требования, предъявляемые к знаниям учащихся по окончании школы, в зависимости от специфики школы.

В дальнейшем в течение обучения в основной школе будут регулярно проводиться тесты по математике и естественнонаучным предметам, а также по социальным предметам и иностранным языкам. Эта информация важна как для государства, которое сможет лучше отслеживать качество образования в разных уголках Эстонии, так и для самих школ, которые получат представление об уровне своих учащихся по сравнению со средними показателями по стране. Кроме того, такой подход позволит лучше следить за развитием учащихся в течение всего процесса получения основного образования.

Учащиеся будут лучше понимать, как функционирует государство, а возможности для получения гражданства станут более гибкими

После вступления изменений в силу, нагрузка, связанная с прохождением тестирования, станет более равномерной. В дальнейшем все учащиеся выпускного класса основной школы будут сдавать экзамен на знание эстонского языка (как родного, так и второго языка), а также тест, оценивающий знание Конституции Эстонской Республики, основ функционирования общества и государства, а также знание гражданских прав и обязанностей. При этом будут следить за тем, чтобы время проведения тестов не совпадало со временем проведения вступительных экзаменов в гимназиях.

Этот тест поддерживает задачу основной школы, связанную с воспитанием у учащегося активного и ответственного отношения к своей в жизни общества. Гражданская компетенция поможет выпускникам основных школ делать более осознанный выбор, так как у молодых людей есть право участвовать в выборах в собрания местных самоуправлений начиная с 16-ти лет.

Изменения в Закон о гражданстве предусматривают, что для учащегося, не являющегося гражданином Эстонии, в случае успешной сдачи им экзамена по эстонскому языку и теста на знание Конституции и основ функционирования общества, требования, необходимые для ходатайства о получении гражданства Эстонии будут считаться выполненными. Таким образом, для учащихся будут созданы более гибкие условия для получения гражданства Эстонии во время обучения в основной школе.

Получивший одобрение правительства проект будет передан в Рийгикогу. Для принятия проекта необходимо большинство голосов членов парламента.