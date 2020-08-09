В Эстонии одежда стоит дороже, чем в среднем в Европе

Уровень жизни в странах Евросоюза очень разный. Но обычно размер цен коррелируется с размером зарплат в государстве. Жители нашей страны частенько жалуются на высокие цены, и вот недавно проведенное исследование документально подкрепило эти жалобы. Почему в Эстонии одежда стоит дороже, чем в Германии и Франции, и где покупать выгоднее — разбиралась ”МК-Эстония”.
Недавно Евростат опубликовал любопытную статистику. Он собрал цены на различные товары во всех странах Европы в 2019 году. Была среди этих товаров и одежда. Если считать, что среднеевропейский индекс равен 100, то в Эстонии он равен 110. Таким образом, наша страна вошла в десятку самых дорогих европейский стран по стоимости одежды и заняла восьмое место по дороговизне.
Во всем виновата погода
Соседняя Финляндия оказалась еще дороже, там этот индекс составляет 115. А вот в Латвии одежда стоит дешевле — индекс уровня цен там 104 — но все равно цены выше, чем в среднем по Европе. При этом в тех странах с высоким уровнем жизни, на которые принято равняться, в Германии и Великобритании, стоимость одежды даже ниже среднеевропейского уровня. Но есть ли этому какое-то логичное объяснение?
Директор по маркетингу Kaubamaja AS Энель Кольк говорит, что на формирование средней цены влияет множество факторов, и всегда необходимо учитывать, что именно сравнивается и когда.
”Цена на модные товары во многом определяется их качеством и долговечностью, которые высоко ценят жители Эстонии. Если сравнивать одинаковые товары одних и тех же брендов, то цены в разных странах схожи и порой могут быть даже в пользу эстонского потребителя, — комментирует Энель Кольк. — Выводы данного исследования четко показывают разницу в ценах на модные товары в зависимости от климата страны. У нас в Эстонии четыре сезона, в том числе холодные зимы, поэтому качество и долговечность одежды особенно важны”.
Меняющиеся погодные условия — зимний холод, весенне-осенняя влажность и летняя жара — требуют, по словам Кольк, различной одежды и обуви, а также высококачественных материалов и технологий, чтобы обеспечивать комфорт.
”Это также приводит к более высокой средней цене по сравнению со странами, где круглый год наблюдается одинаковый, теплый климат, — объясняет представитель Kaubamaja. — Анализируя покупательское поведение клиентов универмага, мы также можем с уверенностью констатировать, что жители Эстонии умеют ценить качественные товары и все больше внимания уделяют ответственному покупательскому поведению”.
Местным покупателям — местные бренды
Энель Кольк отмечает, что предпочтительнее покупать редко, но зато качественную, хорошо сидящую и долговечную одежду и обувь.
”Эстонские бренды также ценятся среди клиентов Kaubamaja, потому что это высококачественная, особенная одежда, которая учитывает наш вкус и погодные условия, за которую покупатели готовы платить более высокую цену, — добавляет менеджер по маркетингу. — Различия в ценах на модные товары по странам также зависят от размера рынка, что в случае Эстонии, безусловно, не дает нам преимущества. Kaubamaja предлагает своим покупателям возможность выделиться, и мы покупаем для продажи только несколько экземпляров каждого продукта. Однако это исключает снижение цен, применяемое производителями для крупных закупок”.
Жители Эстонии предпочитают покупать качественную, прочную и соответствующую погоде одежду и обувь, и это также, по словам Энель Кольк, приводит к тому, что цены у нас выше, чем в среднем в мире.
Для тех, кто, путешествуя по другим странам, ходил там по универмагам, ничего удивительного в этом факте нет. Даже одинаковые товары одних и тех же брендов нередко стоят в Эстонии и других европейских государствах по-разному. И эта разница обычно не в пользу нашей страны. Да и скидками нас магазины хоть и балуют, но в других странах частенько эти скидки существеннее.
За границу за покупками
Стилист Ольга Быкова помогает клиентам подбирать одежду, которая не только им подходит, но и соответствует сегодняшним тенденциям. И в нашей стране, по словам специалиста, это особый труд, требующий немалой изобретательности.
”По сравнению с Италией, Великобританией или той же Россией в Эстонии очень маленький выбор. Если идешь на шопинг с клиентом, в основном идешь в Zara. Там неплохой размерный ряд, к тому же Zara копирует все последние мировые тенденции — можно собрать хорошую капсулу, подобрать сложные комплекты. Так что, к сожалению, хороший выбор у нас только в Zara и Mango. И то в Mango он не настолько велик, как хотелось бы”, — констатирует стилист.
Она добавляет, что ее очень спасают шопинг-туры. Это когда группа людей во главе со стилистом едет за границу и ходит там по магазинам, покупает одежду.
”Мы были в Австрии, в Италии, в Великобритании, в Латвии. Мы ездим и в аутлет-деревни, и по обычным магазинам. Например, в Лондоне мы занимались шопингом как раз на главных улицах города. В Милане мы были несколько раз, я знаю там много хороших магазинов как в городе, так и в аутлет-деревне. В Вене много хороших немецких марок можно найти с очень приличными скидками”, — рассказывает Быкова.
Масс-маркет, по словам стилиста, отличается не сильно по ценам, если сравнивать Эстонию и другие страны. Но если ехать в аутлет-деревню, то там можно купить брендовые вещи по цене продающегося у нас масс-маркета.
”Единственный момент, там нет такого большого размерного ряда. Некоторые вещи представлены вообще в одном размере, поэтому не на каждую фигуру можно найти то, что нравится. Сейчас я ездила на шопинг в Ригу c девушкой женственных форм. И там мы как раз нашли отличные магазины для фигуристых девушек”, — отмечает Ольга Быкова.
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