В Эстонии одежда стоит дороже, чем в среднем в Европе

Недавно Евростат опубликовал любопытную статистику. Он собрал цены на различные товары во всех странах Европы в 2019 году. Была среди этих товаров и одежда. Если считать, что среднеевропейский индекс равен 100, то в Эстонии он равен 110. Таким образом, наша страна вошла в десятку самых дорогих европейский стран по стоимости одежды и заняла восьмое место по дороговизне.

Во всем виновата погода

Соседняя Финляндия оказалась еще дороже, там этот индекс составляет 115. А вот в Латвии одежда стоит дешевле — индекс уровня цен там 104 — но все равно цены выше, чем в среднем по Европе. При этом в тех странах с высоким уровнем жизни, на которые принято равняться, в Германии и Великобритании, стоимость одежды даже ниже среднеевропейского уровня. Но есть ли этому какое-то логичное объяснение?

Директор по маркетингу Kaubamaja AS Энель Кольк говорит, что на формирование средней цены влияет множество факторов, и всегда необходимо учитывать, что именно сравнивается и когда.

”Цена на модные товары во многом определяется их качеством и долговечностью, которые высоко ценят жители Эстонии. Если сравнивать одинаковые товары одних и тех же брендов, то цены в разных странах схожи и порой могут быть даже в пользу эстонского потребителя, — комментирует Энель Кольк. — Выводы данного исследования четко показывают разницу в ценах на модные товары в зависимости от климата страны. У нас в Эстонии четыре сезона, в том числе холодные зимы, поэтому качество и долговечность одежды особенно важны”.

Меняющиеся погодные условия — зимний холод, весенне-осенняя влажность и летняя жара — требуют, по словам Кольк, различной одежды и обуви, а также высококачественных материалов и технологий, чтобы обеспечивать комфорт.

”Это также приводит к более высокой средней цене по сравнению со странами, где круглый год наблюдается одинаковый, теплый климат, — объясняет представитель Kaubamaja. — Анализируя покупательское поведение клиентов универмага, мы также можем с уверенностью констатировать, что жители Эстонии умеют ценить качественные товары и все больше внимания уделяют ответственному покупательскому поведению”.