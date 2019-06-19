"В Эстонии нет незаменимых людей". Министры Хельме и Аэг — о плагиате Вахера(11)
Сегодня выяснилось, что в большей своей части магистерская работа главы Департамента полиции Эстонии Эльмара Вахера представляет собой плагиат, пишет Eesti Ekspress.
Сегодня выяснилось, что в большей своей части магистерская работа главы Департамента полиции Эстонии Эльмара Вахера представляет собой плагиат, пишет Eesti Ekspress.
Министр юстиции Райво Аэг, трудившийся с 2005 по 2008 год гендиректором полиции, не пожелал выносить оценок относительно плагиата в дипломе Эльмара Вахера.
Он комментирует ситуацию в целом: "Если человек пишет дипломную работу, трудясь в то же время на должности с высокой этической ответственностью, и решает заняться обманом, то этого не понять".
"Я понимаю, если школьник списывает на уроке, это можно простить, но взроcлый должен устанавливать себе более высокие этические нормы", — добавил Аэг.
Министр Март Хельме считает, что если это действительно плагиат, то Вахер не может занимать свою должность.
Он добавил, что если Вахер останется без степени магистра и без должности, то на его место просто найдут нового достойного управленца. " В Эстонии нет незаменимых людей".
Аналитик и эксперт по плагиату Прийт Пярнапуу, который был привлечен к исследованию работы, сказал изданию, что отсутствие ссылок выглядит как осознанный выбор.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Как менялась Алина Кабаева на протяжении 35 лет: фото
Младший сын Соколова раскрыл детали убийства матери
Пакистанский министр во время видеотрансляции перевратился в кота
Известную спортсменку с Украины убили и утопили