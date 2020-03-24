В Эстонии не хватает рабочих рук: министр предлагает продлить разрешения на работу украинцам

В 2019 году в Эстонии на предприятиях сельского, лесного, рыбного хозяйства работали более 5000 сезонных рабочих, большая часть которых была с Украины.

"Сезонным рабочим, у которых разрешение на работу истекает, но кто готов продолжить работу в Эстонии, нужно в срочном порядке создать для этого возможность", - сказал министр сельской жизни Эстонии Арво Аллер.

Он также подчеркнул необходимость сделать гибче правила предоставления субсидий производителям продуктов питания.

Как отмечает издание Ärileht, в особенно тревожную ситуацию попали предприниматели, которые выращивают клубнику. Для обеспечения сезонных работ требуется 1500 человек, которых в Эстонии просто не найти.

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