24.03.2020, 17:58

В Эстонии не хватает рабочих рук: министр предлагает продлить разрешения на работу украинцам

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Танель Саарманн
EST
Ukrainlased on teinud Kaska-Luiga talus tublit tööd juba mitu aastat. Kui nende tööluba lõpeb, siis nad tööd teha enam ei tohi, kuid suletud piiride tõttu Eestist kodumaale ka ei pääse
Ukrainlased on teinud Kaska-Luiga talus tublit tööd juba mitu aastat. Kui nende tööluba lõpeb, siis nad tööd teha enam ei tohi, kuid suletud piiride tõttu Eestist kodumaale ka ei pääseArgo Ingver

На состоявшейся сегодня видеоконференции с участием министров сельской жизни Эстонии и Финляндии стороны сошлись во мнении, что в нынешнее сложное время самым важным является обеспечить функционирование системы здравоохранения и производство продуктов питания. Эстония может взвесить продление разрешений на работу приезжающим с Украины сезонным рабочим.

В 2019 году в Эстонии на предприятиях сельского, лесного, рыбного хозяйства работали более 5000 сезонных рабочих, большая часть которых была с Украины.

"Сезонным рабочим, у которых разрешение на работу истекает, но кто готов продолжить работу в Эстонии, нужно в срочном порядке создать для этого возможность", - сказал министр сельской жизни Эстонии Арво Аллер.

Он также подчеркнул необходимость сделать гибче правила предоставления субсидий производителям продуктов питания.

Как отмечает издание Ärileht, в особенно тревожную ситуацию попали предприниматели, которые выращивают клубнику. Для обеспечения сезонных работ требуется 1500 человек, которых в Эстонии просто не найти.

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