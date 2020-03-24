В Эстонии не хватает рабочих рук: министр предлагает продлить разрешения на работу украинцам(42)
На состоявшейся сегодня видеоконференции с участием министров сельской жизни Эстонии и Финляндии стороны сошлись во мнении, что в нынешнее сложное время самым важным является обеспечить функционирование системы здравоохранения и производство продуктов питания. Эстония может взвесить продление разрешений на работу приезжающим с Украины сезонным рабочим.
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