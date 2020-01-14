14.01.2020, 18:45

В Эстонии не хватает попечительских семей. Как действовать тем, кто хотел бы помочь детям?


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В Эстонии не хватает попечительских семей. Как действовать тем, кто хотел бы помочь детям?
Foto: Jan Henrik Pärnik

В Эстонии стартовала социальная кампания Института развития здоровья (TAI) ”Попечительская семья изменила мою жизнь”, которая рассказывает об опыте молодых людей, воспитывавшихся в попечительских семьях, и призывает людей задуматься о том, хотели и смогли бы они также стать попечительской семьей и подарить дом ребенку, который не имеет возможности расти в своей родной семье.

”Самая естественная для ребенка и наилучшая в плане его развития и воспитания среда — это семья. Каждому ребенку нужен дом и семья, а также надежный взрослый человек рядом, который подарит ему заботу и чувство безопасности. Каждый ребенок нуждается в любви, понимании и ощущении принадлежности”, - рассказывает руководитель сферы замещающего попечения отдела защиты детей в Департаменте социального страхования Надежда Леоск.

Основная цель кампании — рассказать о возможности стать попечительской семьей, которая является одной из форм замещающего попечения на основе семьи. ”Мы хотели рассказать об опыте детей, выросших в попечительских семьях, чтобы заставить людей задуматься на эту тему и при желании самим стать попечительской семьей”, - объяснила Леоск.

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Данная кампания продолжает тематическую линию, представленную год назад в документальной постановке ”Südames sündinud/Рожденные сердцем”, на основе интервью, взятых в приемных семьях Эстонии. В этот раз в центре внимания будут интервью с тремя молодыми взрослыми людьми, которые в детстве провели более или менее длительный срок в попечительской семье. В видео-историях молодые люди рассказывают о том, какое влияние попечительские семьи оказали на их развитие и жизненный путь. В основе кампании лежат ценности, которые остаются у человека на всю жизнь.

В течение года из семей забирают в среднем 250 детей разного возраста, которые нуждаются в длительной или краткосрочной опеке. Многие из них могли бы воспитываться в попечительских семьях, но, к сожалению, в Эстонии попечительских семей намного меньше, чем детей, которые в них нуждаются. В общегосударственном регистре попечительских семей в настоящий момент ребенка в семью ожидает около 30 потенциальных попечительских семей — это в несколько десятков раз меньше количества детей в замещающих и семейных домах. Немногие знают о возможности стать попечительской семьей, и зачастую люди ошибочно отождествляют это с усыновлением.

В то же время детей, которых можно усыновить, очень мало — в год семьи усыновляют в среднем 20-30 детей. Большинству детей, у которых нет возможности воспитываться в родной семье, подходит именно вариант воспитания в попечительской семье. Этих детей нельзя усыновить — у них есть родители или другие близкие люди, которые по причине различных обстоятельств не могут заботиться о своих детях и нуждаются в поддержке специалистов. Наряду с другими детьми, свои попечительские семьи также ожидают подростки и дети, которые могли бы воспитываться в попечительской семье вместе со своими биологическими братьями и сестрами.

Попечительская семья — это один из способов, позволяющих выполнять функции приемной семьи. Попечительская семья воспитывает ребенка, рожденного от других родителей, в собственной семье, на основании договора, заключенного с местным органом самоуправления, являющимся законным представителем ребенка. Семья проходит подготовку по воспитанию детей, рожденных от других родителей, и получает финансовую и другую поддержку (консультирование, услуги ментора и т. д.).

Попечительские семьи предлагают различные возможности проживания в семье. Есть дети, которые нуждаются в опеке попечительской семьи до достижения совершеннолетия, а есть и такие, которым воспитание в семье нужно лишь на короткий период, например, до тех пор, пока их родная семья не получит необходимую помощь и возможность вновь справляться с воспитанием собственного ребенка.

Родители попечительских семей говорят, что воспитание ребенка, рожденного от других родителей, предоставило им возможность с пользой использовать свое время, а также знания и навыки, полученные в ходе воспитания собственных детей. Они чувствуют, что у них еще есть энергия и силы для воспитания детей и их поддержки. В то же время есть и такие семьи, которые именно благодаря функции попечительской семьи впервые смогли попробовать себя в роли родителей и поделиться с кем-то своим домом и теплом своего сердца — даже в том случае, если это было лишь ненадолго.

Цитаты родителей попечительских семей:
• ”Мне нравится видеть, как развивается ребенок — как меняются его навыки и появляется уверенность в себе”.
• ”У меня вновь появилась возможность почувствовать себя матерью”.
• ”Осознание того, что, благодаря мне, ребенок меняется к лучшему, приносит глубокое внутреннее удовлетворение”.
• ”Конечно же, бывает много сложных ситуаций, однако для меня каждая минута, проведенная с этими детьми — это огромное чудо и счастье”.

Истории молодых людей можно посмотреть на портале tarkvanem.ee. На этой странице также можно найти информацию о возможностях стать попечительской семьей, ответы на наиболее часто задаваемые вопросы и пройти короткий тест, чтобы проверить, подходите ли вы на роль приемного родителя.

Информацию о возможностях стать родителем попечительской семьи можно получить в Департаменте социального страхования по телефону 655 1666 (Пн, Вт, Чт, Пт 10-17 и Ср 14-21) или по электронной почте по адресу asendushooldus@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Информационная кампания в поддержку замещающей опеки в семье проводится при поддержке Европейского социального фонда.

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