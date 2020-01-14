В Эстонии не хватает попечительских семей. Как действовать тем, кто хотел бы помочь детям?

В течение года из семей забирают в среднем 250 детей разного возраста, которые нуждаются в длительной или краткосрочной опеке. Многие из них могли бы воспитываться в попечительских семьях, но, к сожалению, в Эстонии попечительских семей намного меньше, чем детей, которые в них нуждаются. В общегосударственном регистре попечительских семей в настоящий момент ребенка в семью ожидает около 30 потенциальных попечительских семей — это в несколько десятков раз меньше количества детей в замещающих и семейных домах. Немногие знают о возможности стать попечительской семьей, и зачастую люди ошибочно отождествляют это с усыновлением.

В то же время детей, которых можно усыновить, очень мало — в год семьи усыновляют в среднем 20-30 детей. Большинству детей, у которых нет возможности воспитываться в родной семье, подходит именно вариант воспитания в попечительской семье. Этих детей нельзя усыновить — у них есть родители или другие близкие люди, которые по причине различных обстоятельств не могут заботиться о своих детях и нуждаются в поддержке специалистов. Наряду с другими детьми, свои попечительские семьи также ожидают подростки и дети, которые могли бы воспитываться в попечительской семье вместе со своими биологическими братьями и сестрами.

Попечительская семья — это один из способов, позволяющих выполнять функции приемной семьи. Попечительская семья воспитывает ребенка, рожденного от других родителей, в собственной семье, на основании договора, заключенного с местным органом самоуправления, являющимся законным представителем ребенка. Семья проходит подготовку по воспитанию детей, рожденных от других родителей, и получает финансовую и другую поддержку (консультирование, услуги ментора и т. д.).

Попечительские семьи предлагают различные возможности проживания в семье. Есть дети, которые нуждаются в опеке попечительской семьи до достижения совершеннолетия, а есть и такие, которым воспитание в семье нужно лишь на короткий период, например, до тех пор, пока их родная семья не получит необходимую помощь и возможность вновь справляться с воспитанием собственного ребенка.