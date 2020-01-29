В Эстонии названы лучшие молодежные работники года

На проходившей в Таллинне церемонии победителей поздравила министр образования и науки Майлис Репс. ”Мне очень приятно, что в Эстонии так много людей, которые всей душой стараются сделать жизнь молодежи лучше! Я искренне благодарна вам за проделанную работу, — сказала министр. — Молодежная работа в буквальном смысле влияет на наше общее благополучие, потому что именно нынешней молодежи предстоит формирование нашего будущего. Необычайно важно отмечать и благодарить тех, кто работает на благо молодежи”.

Молодежными работниками года стали Рогер Тибар и Трийн Мягер

Титул молодежных работников года заслужили двое выдающихся молодых людей — председатель Союза молодежных объединений Эстонии Рогер Тибар и молодежный работник Пярнуского центра досуга молодежи Трийн Мягер.

Под руководством Рогера Тибара Союз молодежных объединений Эстонии помог организовать сотрудничество между многими организациями. Также в качестве председателя союза он участвует в государственных рабочих группах стратегического планирования, тем самым представляя интересы молодежи.

Молодежный работник Трийн Мягер в прошлом году внесла значительный вклад в развитие мобильной молодежной работы в Пярнумаа и создание в Пярнумаа центра поддержки для молодежи Noorte Tugila, помогая специалистам и знакомя между собой экспертов из разных областей.