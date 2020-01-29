29.01.2020, 21:08

В Эстонии названы лучшие молодежные работники года


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В Эстонии названы лучшие молодежные работники года
Центр молодежной работы Эстонии

На прошедшей сегодня церемонии награждения победителей конкурса работников молодежной сферы, организованного Министерством образования и науки совместно с Центром молодежной работы Эстонии, были отмечены лучшие начинания и деятели в области молодежной работы со всей страны. Молодежными работниками года стали Трийн Мягер и Рогер Тибар, приз за многолетний вклад получили Анне Ыуэмаа и Союз молодежных объединений Эстонии.

На проходившей в Таллинне церемонии победителей поздравила министр образования и науки Майлис Репс. ”Мне очень приятно, что в Эстонии так много людей, которые всей душой стараются сделать жизнь молодежи лучше! Я искренне благодарна вам за проделанную работу, — сказала министр. — Молодежная работа в буквальном смысле влияет на наше общее благополучие, потому что именно нынешней молодежи предстоит формирование нашего будущего. Необычайно важно отмечать и благодарить тех, кто работает на благо молодежи”.

Молодежными работниками года стали Рогер Тибар и Трийн Мягер

Титул молодежных работников года заслужили двое выдающихся молодых людей — председатель Союза молодежных объединений Эстонии Рогер Тибар и молодежный работник Пярнуского центра досуга молодежи Трийн Мягер.

Под руководством Рогера Тибара Союз молодежных объединений Эстонии помог организовать сотрудничество между многими организациями. Также в качестве председателя союза он участвует в государственных рабочих группах стратегического планирования, тем самым представляя интересы молодежи.

Молодежный работник Трийн Мягер в прошлом году внесла значительный вклад в развитие мобильной молодежной работы в Пярнумаа и создание в Пярнумаа центра поддержки для молодежи Noorte Tugila, помогая специалистам и знакомя между собой экспертов из разных областей.

Приз за многолетний вклад получили Анне Ыуэмаа и Союз молодежных объединений Эстонии. Анне Ыуэмаа — коуч-наставник Открытого Объединения молодежных центров Эстонии и трудится в сфере работы с молодежью уже с 2002 года. Анне участвовала во многих проектах, например, социальной программе Murdepunkt, программе поддержки детей в группе риска, Coachi mind!, Selge Suund, Kogemuste Kullaproov и многих других. В 2019 году Анне провела больше ста коуч-сессий для молодежных работников, и благодаря ей многие специалисты обрели уверенность в себе и мотивацию для работы с молодежью, которая не всегда бывает простой.

Союз молодежных объединений Эстонии в течение многих лет отстаивает интересы молодежных организаций и поддерживает развитие сферы работы с молодежью. За последние годы наиболее важными достижениями были вклад в увеличение финансирования молодежных собраний и объединений, сохранение отдельной программы развития сферы молодежи и работа по популяризации молодежных начинаний и молодежной работы. В прошлом году в результате деятельности Союза молодежных объединений Эстонии в большей части местных самоуправлений у молодежи появилась возможность участвовать в принятии решений.

Остальные категории и победители:

Молодежное объединение или организация: Эстонская организация глухих молодых людей (EKNO) и Эстонское молодежное движение душевного здоровья (ENVTL)
Школа по интересам года — Тюриская музыкальная школа
Молодежный центр года: Пярнуский центр досуга молодежи
Молодежное объединение или организация года: Молодежное собрание Виймси
Молодежное представительство года: Молодежное представительство Выруской гимназии MÕIS
Молодежная дружина года: Ученическая дружина Сааремаа „KÖIGI MALEV”
Молодежный лагерь года: Проектный лагерь TAIP и молодежный лагерь Taevaskoja
Местные самоуправления года: Город Кейла и город Таллинн
Общество молодежной работы года: Эстонский союз школ искусства и Объединение молодежных работников Тартумаа
Помощник года: Анна Кайса Ойдермаа, Британский совет
Дело года в молодежной сфере: семинар ”Развитие доступности информации для молодежи и функционирование сети” и Noortekonverents §.

Церемония награждения лучших в сфере молодежной работы прошла уже в четырнадцатый раз. Посредством мероприятия министерство образования и Центр молодежной работы Эстонии привлекают внимание к работе людей, которые трудятся на благо молодежи. ”Те, кто работает с молодежью, помогают ребятам понять свои интересы и раскрыть потенциал, оберегают их, заботятся о том, чтобы голос молодежи был услышан. Каждый, кто вносит вклад в дело работы с молодежью, заслуживает признания ежедневно. Давайте же будем чаще замечать их труд, чтобы их мотивация не ослабевала”, — сказал директор Центра молодежной работы Эстонии Эдгар Шлюммер.

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