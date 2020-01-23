В Эстонии назвали Рыбу 2020 года

В Эстонии самый большой лосось был пойман в середине 30-х годов прошлого столетия — Аугуст Мелдер на спиннинг в Кейла-Йоа вытащил рыбу весом 37,75 кг. Обычно в Эстонии ловят 10-килограммовых лососей.

"Рыбаки считают лосося королем рыб — это самая большая рыба, вылов которой официально разрешен в Эстонии. Выловленный лосось — показатель статуса и умений рыбака", — сказал ответственный издатель журнала Kalastaja Ханно Каск.

В 2019 году в Эстонии было выловлено более 13 тонн лосося.

Рыба года по инициативе журнала Kalastaja выбирается во второй раз. В прошлом году ей стала речная минога.