В Эстонии назначен госпрокурор по защите прав пострадавших в преступлениях

Генпрокурор Эстонии Лавли Перлинг неоднократно подчеркивала значение защиты прав пострадавших и несовершеннолетних в борьбе против преступности.

”У Карин Талвисте есть умения, знания и идеи, как наладить сотрудничество социальной и правовой системы Эстонии с целью защиты и поддержики жертв преступлений, с тем, чтобы государство в целом обеспечивало права человека”, — сказала Перлинг.

По словам Талвисте, ее задачей будет также обобщение и унификация следственной практики в делах о преступлениях, связанных с насилием в близких отношениях.

”Это те преступления, которые происходят в домашних стенах, там, где мы должны чувствовать себя наиболее защищенно. У каждого человека, - как совершеннолетнего, так и ребенка, - есть право жить в мире, свободном от насилия. Мы можем помочь людям, если будем действовать быстро и эффективно”.