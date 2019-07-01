В Эстонии назначен госпрокурор по защите прав пострадавших в преступлениях
Министр юстиции впервые назначил госпрокурора, в чьи обязанности будет входить обеспечение в Эстонии прав пострадавших в преступлениях. Им стала Карин Талвисте.
Министр юстиции впервые назначил госпрокурора, в чьи обязанности будет входить обеспечение в Эстонии прав пострадавших в преступлениях. Им стала Карин Талвисте.
Генпрокурор Эстонии Лавли Перлинг неоднократно подчеркивала значение защиты прав пострадавших и несовершеннолетних в борьбе против преступности.
”У Карин Талвисте есть умения, знания и идеи, как наладить сотрудничество социальной и правовой системы Эстонии с целью защиты и поддержики жертв преступлений, с тем, чтобы государство в целом обеспечивало права человека”, — сказала Перлинг.
По словам Талвисте, ее задачей будет также обобщение и унификация следственной практики в делах о преступлениях, связанных с насилием в близких отношениях.
”Это те преступления, которые происходят в домашних стенах, там, где мы должны чувствовать себя наиболее защищенно. У каждого человека, - как совершеннолетнего, так и ребенка, - есть право жить в мире, свободном от насилия. Мы можем помочь людям, если будем действовать быстро и эффективно”.
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