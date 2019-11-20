20.11.2019, 19:18

В Эстонии нарушена работа ряда государственных электронных услуг. Виноваты крысы

 (20)
Дополнено!
EST 6
В Эстонии нарушена работа ряда государственных электронных услуг. Виноваты крысы
Поврежденный крысами кабельRIA

Сегодня начиная примерно с 16.30 вышла из строя значительная часть электронных государственных услуг: упал портал eesti.ee, нельзя было выписать дигитальные рецепты. Виновными оказались крысы, которые повредили подземный кабель в Харьюмаа.

Услуги Департамента государственной инфосистемы (Riigi infosüsteemi amet - RIA) оказались недоступны, подтвердил Delfi пресс-секретарь ведомства Сейко Куйк. Он заверил, что партнеры RIA занимаются решением проблемы. Полный масштаб сбоев в настоящий момент до конца не ясен. Известно, что проблемы возникли с услугами Больничной кассы, в частности, с выпиской дигитальных рецептов. Отключился сайт Eesti loto.

"Выясняем, услуги каких партнеров оказались подвержены перебою в работе", - добавил Куйк.

Пресс-секретарь Больничной Кассы Эвелин Тринк напомнила в разговоре с Delfi, что если лекарства закончились, а по техническим причинам их нельзя получить, то можно обратится в отделения экстренной медицины.

Тринк отметила, что, как правило, подобные ситуации разрешались довольно спокойно. Если сбой будет иметь длительный характер, то завтра врачи могут воспользоваться запасным вариантом и выписать бумажный рецепт.

Представитель Больничной кассы заверила, что в экстремальной ситуации, когда нет возможности проверить наличие медицинской страховки, уже отработана схема помощи. "Если человеку ночью нужна врачебная помощь, то в любом случае те, кто обращаются в медицинские учреждения застрахованы, и мы оплачиваем счета", - сказала она.

Что же случилось с кабелем? Сейко Куйк из RIA пояснил Delfi, что начались перебои в интернет-трафике. Когда сотрудники стали выяснять, в чем дело, то выяснилось, что крысы основательно повредили линию. Было принято решение во избежание дальнейших проблем кабель заменить. Куйк заметил, что в этой крысиной акции нет ничего особенно нового, с такой проблемой сталкивались все эстонские телекоммуникационные компании.

По последней информации, с 19 часов работа некоторых услуг восстановлена.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: