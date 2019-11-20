В Эстонии нарушена работа ряда государственных электронных услуг. Виноваты крысы

Услуги Департамента государственной инфосистемы (Riigi infosüsteemi amet - RIA) оказались недоступны, подтвердил Delfi пресс-секретарь ведомства Сейко Куйк. Он заверил, что партнеры RIA занимаются решением проблемы. Полный масштаб сбоев в настоящий момент до конца не ясен. Известно, что проблемы возникли с услугами Больничной кассы, в частности, с выпиской дигитальных рецептов. Отключился сайт Eesti loto.

"Выясняем, услуги каких партнеров оказались подвержены перебою в работе", - добавил Куйк.

Пресс-секретарь Больничной Кассы Эвелин Тринк напомнила в разговоре с Delfi, что если лекарства закончились, а по техническим причинам их нельзя получить, то можно обратится в отделения экстренной медицины.

Тринк отметила, что, как правило, подобные ситуации разрешались довольно спокойно. Если сбой будет иметь длительный характер, то завтра врачи могут воспользоваться запасным вариантом и выписать бумажный рецепт.

Представитель Больничной кассы заверила, что в экстремальной ситуации, когда нет возможности проверить наличие медицинской страховки, уже отработана схема помощи. "Если человеку ночью нужна врачебная помощь, то в любом случае те, кто обращаются в медицинские учреждения застрахованы, и мы оплачиваем счета", - сказала она.