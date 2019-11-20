20.11.2019, 19:18

В Эстонии нарушена работа ряда государственных электронных услуг. Виноваты крысы

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В Эстонии нарушена работа ряда государственных электронных услуг. Виноваты крысы
Поврежденный крысами кабельRIA

Сегодня начиная примерно с 16.30 вышла из строя значительная часть электронных государственных услуг: упал портал eesti.ee, нельзя было выписать дигитальные рецепты. Виновными оказались крысы, которые повредили подземный кабель в Харьюмаа.

Услуги Департамента государственной инфосистемы (Riigi infosüsteemi amet - RIA) оказались недоступны, подтвердил Delfi пресс-секретарь ведомства Сейко Куйк. Он заверил, что партнеры RIA занимаются решением проблемы. Полный масштаб сбоев в настоящий момент до конца не ясен. Известно, что проблемы возникли с услугами Больничной кассы, в частности, с выпиской дигитальных рецептов. Отключился сайт Eesti loto.

"Выясняем, услуги каких партнеров оказались подвержены перебою в работе", - добавил Куйк.

Пресс-секретарь Больничной Кассы Эвелин Тринк напомнила в разговоре с Delfi, что если лекарства закончились, а по техническим причинам их нельзя получить, то можно обратится в отделения экстренной медицины.

Тринк отметила, что, как правило, подобные ситуации разрешались довольно спокойно. Если сбой будет иметь длительный характер, то завтра врачи могут воспользоваться запасным вариантом и выписать бумажный рецепт.

Представитель Больничной кассы заверила, что в экстремальной ситуации, когда нет возможности проверить наличие медицинской страховки, уже отработана схема помощи. "Если человеку ночью нужна врачебная помощь, то в любом случае те, кто обращаются в медицинские учреждения застрахованы, и мы оплачиваем счета", - сказала она.

Что же случилось с кабелем? Сейко Куйк из RIA пояснил Delfi, что начались перебои в интернет-трафике. Когда сотрудники стали выяснять, в чем дело, то выяснилось, что крысы основательно повредили линию. Было принято решение во избежание дальнейших проблем кабель немедленно заменить. Куйк заметил, что в этой крысиной акции нет ничего особенно нового, с такой проблемой сталкивались все эстонские телекоммуникационные компании.

Начальник отдела государственных сетей Кайдо Пловитс признал, что возникшая ситуация непозволительна, но, по его словам, полностью защититься от подобных случаев невозможно. Он принес извинения за неудобства и сказал, что предпринимаются все усилия, чтобы как можно скорее восстановить оказание услуг в полном объеме.

Пловитс сказал, что государство создает всё больше параллельных каналов, чтобы избежать подобных отключений.

Работу ID-карт и системы мобильного ID данное происшествие не затронуло.

По последней информации, с 19 часов работа некоторых услуг восстановлена. В 19.30 заработали услуги RIA и Больничной кассы.

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