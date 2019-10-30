В Эстонии начнут по-новому наказывать регулярных автонарушителей

Нарушители правил дорожного движения в пять раз чаще попадают в ДТП с погибшими и пострадавшими, чем примерные водители, в связи с чем в Эстонии введут систему штрафных баллов для борьбы с нарушителями, пишет rus.err.ee.
Система штрафных пунктов (официальное название — система учета поведения водителей и предупреждений (LKAS)) предусматривает, что за каждое фиксируемое нарушение, в зависимости от степени его тяжести, водитель получает определенное число пунктов.
При превышении максимально допустимой суммы пунктов водитель лишается прав на управление транспортным средством. Водительское удостоверение можно впоследствии вернуть, пройдя тесты для оценки водителя и специальную реабилитационную программу.
За последние 12 месяцев в Эстонии произошло 1400 автомобильных аварий с пострадавшими, в которых погибли 53 и получили травмы 1749 человек, а по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, число ДТП сократилось на 4,8%, пострадавших — на 7,5%, а погибших — на 23,2%.
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