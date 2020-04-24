В Эстонии начинаются военные учения. В уменьшенном объеме

Из-за чрезвычайного положения в стране тактическая часть учений, которая должна была проходить в Центральной Эстонии, была отменена. Вместо этого подразделения будут отрабатывать свои навыки на центральном полигоне сил обороны.

”Несмотря на сложную ситуацию необходимо достичь все учебные задачи и в то же время сократить контакты с гражданским обществом”, — сказал командующий силами обороны генерал-майор Мартин Херем. ”Хотя для солдат союзнических стран не действует запрет на въезд в страну, так как дело касается обеспечения безопасности, в этом году военные из стран союзников и партнёров не будут принимать участие в Весеннем шторме, за исключением располагающегося в Эстонии союзнического батальона.”

По словам планировщика Весеннего шторма подполковника Эркки Рооснурма изначально вместе с союзниками в учениях должны были принимать участие более 10 000 военнослужащих, но на данный момент число участников составляет треть от изначально запланированного.

”В этом году мы не призываем на учения резервные подразделения, занимающих важные позиции резервистов, привлекают на добровольной основе”, — сказал подполковник Рооснурм. Всего в Весеннем шторме примет участие около 3200 военнослужащих.

”Несмотря на изменившийся формат учений ничего критического не будет отменено. Главной задачей Весеннего шторма является оценка заканчивающих цикл обучения подразделений, что возможно будет сделать и в этом году. Хотя из-за действующего чрезвычайного положения союзники не приедут на учения, у солдат будет возможность отработать взаимодействия с военными из союзнического батальона НАТО”, — сказал подполковник Рооснурм.

По плану учений подразделения будут отрабатывать взаимодействие в ходе выполнения боевых задач, учения будут проходить в два этапа. С 25 по 30 апреля состоятся тактические учения. С 1 по 8 мая на центральном полигоне будут проходить боевые стрельбы, в ходе которых подразделения отработают взаимодействие между пехотными подразделениями и подразделениями боевой поддержки в условиях реальной боевой обстановки.