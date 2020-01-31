В Эстонии начинается сбор идей для летнего Фестиваля мнений

Идеи для обсуждений можно подавать на сайте Фестиваля мнений https://www.arvamusfestival.ee/ru/. Открытый сбор идей начинается 31 января и продолжится до полуночи 29 февраля.

”Чем больше важных идей поступит во время сбора идей, тем разносторонней в этом году будет программа Фестиваля мнений, которую мы создаем вместе”, отметил руководитель фестиваля Каспар Таммист. ”Мы хотим, чтобы каждый нашел в программе фестиваля что-то интересное, во имя чего стоит приехать в августе в Пайде и обсудить”.

Приветствуются обсуждения, которые помогают разъяснить какую-либо малознакомую тему, создать лучшее понимание между сторонами с противоположными мнениями, представить новые знания, предложить интересные решения или задать вопросы, на которые еще нет ответа. Как обычно, мы ждем идеи как от отдельных людей, так и от организаций, компаний и свободных объединений.

Фестиваль мнений пройдет 14 и 15 августа в Пайде, а предварительный Фестиваль мнений при сотрудничестве с министерством юстиции пройдет 15 июня в Таллинне. Цель Фестиваля мнений собрать людей с открытым мышлением и благодаря уравновешенным обсуждениям создать лучшее понимание между людьми и вспомнить о большом и важном на мировом уровне. Участие в Фестивале мнений бесплатно, обсуждения будут проходить на эстонском, английском и русском языках.