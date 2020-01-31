31.01.2020, 20:28

В Эстонии начинается сбор идей для летнего Фестиваля мнений


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В Эстонии начинается сбор идей для летнего Фестиваля мнений
arvamusfestival.ee

Главной темой восьмого по счету Фестиваля мнений в этот раз станет тема основных прав и свобод, выбранная в честь столетнего юбилея Конституции Эстонии. Во время сбора идей ждут обсуждений, во время которых можно будет поразмышлять о свободах, обратить внимание на различные возрастные группы, а также нащупать болевые точки обеспечения равных прав всем членам общества.

Идеи для обсуждений можно подавать на сайте Фестиваля мнений https://www.arvamusfestival.ee/ru/. Открытый сбор идей начинается 31 января и продолжится до полуночи 29 февраля.

”Чем больше важных идей поступит во время сбора идей, тем разносторонней в этом году будет программа Фестиваля мнений, которую мы создаем вместе”, отметил руководитель фестиваля Каспар Таммист. ”Мы хотим, чтобы каждый нашел в программе фестиваля что-то интересное, во имя чего стоит приехать в августе в Пайде и обсудить”.

Приветствуются обсуждения, которые помогают разъяснить какую-либо малознакомую тему, создать лучшее понимание между сторонами с противоположными мнениями, представить новые знания, предложить интересные решения или задать вопросы, на которые еще нет ответа. Как обычно, мы ждем идеи как от отдельных людей, так и от организаций, компаний и свободных объединений.

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Фестиваль мнений пройдет 14 и 15 августа в Пайде, а предварительный Фестиваль мнений при сотрудничестве с министерством юстиции пройдет 15 июня в Таллинне. Цель Фестиваля мнений собрать людей с открытым мышлением и благодаря уравновешенным обсуждениям создать лучшее понимание между людьми и вспомнить о большом и важном на мировом уровне. Участие в Фестивале мнений бесплатно, обсуждения будут проходить на эстонском, английском и русском языках.

Фестиваль поддерживают город Пайде, Министерство юстиции, Фонд активных граждан, Союз самоуправлений Ярвамаа, Целевой капитал гражданского общества, Европейская Комиссия, Европейский Парламент, Союз эстонских городов и волостей, а также Telia.

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