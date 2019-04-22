В Эстонии начинается период госэкзаменов, ученики русских школ стартуют во вторник

Государственный экзамен по эстонскому языку состоит из двух частей, посредством которых оцениваются навыки чтения и грамотность.

Во вторник, 23 апреля, пройдет письменная часть экзамена по эстонскому языку как второму, устная часть состоится 24 и 25 апреля. Посредством экзамена оценивается владение языком на уровне В2, экзамен состоит из пяти частей — письменная часть, слушание, чтение, структура языка и устная часть.

Письменная часть экзамена начнется в 10 часов утра и продлится примерно до 14:30.