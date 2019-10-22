В Эстонии начинается общеевропейское исследование SHARE
В рамках исследования SHARE в конце октября вновь начинается опрос населения в возрасте 50+ с целью изучения состояния их здоровья, процессов старения и выхода на пенсию.
В рамках исследования SHARE в конце октября вновь начинается опрос населения в возрасте 50+ с целью изучения состояния их здоровья, процессов старения и выхода на пенсию.
Исследование SHARE (Survey on Health, Ageing and Retirement in Europe — англ.) одновременно проводится в 28 государствах Европы и сосредоточено на индивидуальных процессах старения и влияющих на него факторах. Результаты исследования служат основой для формирования и оценивания политики в сфере рынка труда, здравоохранения, пенсионного возраста и социального попечительства в Эстонии и других европейских государствах.
Руководитель проекта SHARE из Департамента статистики Яна Брунс подчеркнула, что речь идет об уникальном исследовании, поскольку в период 2011–2024 годов в выборку включены преимущественно одни и те же люди. ”Участники исследования отвечают на вопросы каждые два года, в идеальном случае — в целом десять раз. В выборку входят уже более 9500 человек в возрасте не младше 50 лет, из них в этом году будут опрошены примерно 6600 человек. В исследовании принимают также участие партнёры входящих в выборку лиц, но партнёры могут быть и младше 50 лет. Каждый раз выборка исследования немного отличается, так как в нее добавляются лица, которым в период между проведением двух волн исследования исполнилось 50 лет, и исключаются те, кто отвечать больше не может”.
Главная цель исследования — понять, как человек стареет. Вопросы касаются здоровья, социальных связей, проведения свободного времени, материального положения, оказывания и получения помощи, а также других тем. Используются также тесты, чтобы на основании объективно измеряемых данных сравнить, как человек сам оценивает свое здоровье. ”От волны к волне исследования используется повторяющийся вопросник и специальный вопросник очередной волны. На этот раз фокус направлен на использование времени и когнитивные способности. В течение интервью будет больше когнитивных тестов, в том числе задания на рисование, которые помогут понять, например, процессы возникновения болезни Альцгеймера”, — добавила научный координатор исследования SHARE Eesti из Эстонского центра демографии Таллиннского университета Лууле Саккеус.
В Эстонии опрос проводится в пятый раз. Исследование проводит Департамент статистики и координирует Эстонский центр демографии Таллиннского университета в сотрудничестве с Институтом развития здоровья и Таллиннским университетом, институтами Тартуского университета и Таллиннского технического университета. Опрос продлится до лета 2020 года. Для государства исследование SHARE дает возможность получить достоверную информацию о фактическом положении дел у населения. ”У участников есть возможность внести свой вклад в улучшение качества жизни и прежде всего — в будущее последующих поколений”, — отметила Брунс. Данные предыдущих волн исследования стали важной составляющей как для научной работы, так и при формировании политических мер.
Предстоящую волну исследования финансирует Европейская комиссия, фонд исследований Таллиннского университета, фонд развития Института общественных наук и фонд исследований Эстонского центра демографии.
Дополнительную информацию об исследовании SHARE можно получить по адресу www.share-project.org, на сайте SHARE Eesti www.share-estonia.ee и на сайте Департамента статистики www.stat.ee/share.
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