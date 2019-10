В Эстонии начинается общеевропейское исследование SHARE

Исследование SHARE (Survey on Health, Ageing and Retirement in Europe — англ.) одновременно проводится в 28 государствах Европы и сосредоточено на индивидуальных процессах старения и влияющих на него факторах. Результаты исследования служат основой для формирования и оценивания политики в сфере рынка труда, здравоохранения, пенсионного возраста и социального попечительства в Эстонии и других европейских государствах.

Руководитель проекта SHARE из Департамента статистики Яна Брунс подчеркнула, что речь идет об уникальном исследовании, поскольку в период 2011–2024 годов в выборку включены преимущественно одни и те же люди. ”Участники исследования отвечают на вопросы каждые два года, в идеальном случае — в целом десять раз. В выборку входят уже более 9500 человек в возрасте не младше 50 лет, из них в этом году будут опрошены примерно 6600 человек. В исследовании принимают также участие партнёры входящих в выборку лиц, но партнёры могут быть и младше 50 лет. Каждый раз выборка исследования немного отличается, так как в нее добавляются лица, которым в период между проведением двух волн исследования исполнилось 50 лет, и исключаются те, кто отвечать больше не может”.