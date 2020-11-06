"В Эстонии началась эпидемия. Дальнейшее зависит от каждого из нас". Попов, Кийк и Ланно в экстренном порядке рассказали о положении дел

Юллар Ланно сказал, что заболеваемость более не наблюдается только в конкретных очагах, а распространяется по всей Эстонии. Он отметил, что сейчас уже можно говорить об эпидемии.

”В Эстонии началась эпидемиологическое распространение”,— сказал он.

Ланно отметил, что поскольку информации становится все больше, то далее департамент не сможет давать ее столь детально, как делал раньше. ”Мы хотели бы направить все свою ресурсы на решение проблемы”, — подчеркнул он.

Все собрания и праздники Департамент здоровья рекомендует отменить.

Танель Кийк сказал, что сегодняшние цифры только подтверждают, что в Эстонии ситуация критична и мы движемся в сторону кризиса здравоохранения. В ближайшее время будет расти как число заболевших, так и число нуждающихся в госпитализации.

Министр напомнил, что в общественных местах следует носить маски. Он отметил, что данная рекомендация становится все более настоятельной. В случае появления симптомов следует непременно звонить семейному врачу или по инфотелефону 1220. Если есть возможность, то работать дома.

Аркадий Попов в свою очередь сообщил, что в больницах будет повышена готовность к приему пациентов с COVID-19. Он тоже подчеркнул, что то, выдержит ли наша система здравоохранения, зависит от каждого из нас. ”Я прошу каждого жителя Эстонии отнестись к ситуации со всей серьезностью. От вашего поведения зависит, сможем ли предоставить больным эффективное лечение”, — сказал Попов.

Несколько вопросов от журналистов поступило на тему того, почему правительство дает рекомендации, а не запрещает. Кийк ответил, что это зависит от того, в какой стране мы хотим жить.

”Я думаю, что жители Эстонии трезво мыслят и понимают, что разумно делать, а что нет”, — сказал он и добавил, что никакую проблему не решить принуждением. Он привел в пример, что сейчас никто не штрафует людей, если они не моют руки, но все равно все их моют. Тем не менее, жесткие ограничены не исключены. Произойдет это ли нет, станет ясно во вторник, когда правительство объявит свою точку зрения.