09.01.2020, 09:10

В Эстонии начала работу телефонная служба персональных врачебных консультаций


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Eesti Haigekassa
Eesti HaigekassaFoto: Rauno Volmar

С начала 2020 года можно получить персональные консультации по телефону консультационной службы семейных врачей. С разрешения звонящего лица врач, принявший звонок, может просмотреть медицинские документы обратившегося, чтобы дать более точный совет.

Кулли Фридеманн, руководитель отдела первичной медицинской помощи Больничной кассы, объясняет, что в этом году с согласия звонящего врач, отвечающий на звонок, видит его медицинские записи — например, о болезнях, назначенных лекарствах и проведенных анализах.

”Врач-консультант также может перенести всю консультационную информацию в дигитальный сборник медицинской документации звонящего (дигитальную историю болезни в инфосистеме здравоохранения), чтобы семейный врач также знал о состоянии своего пациента”, — сказала Фридеманн.

По словам руководителя консультативной службы Кларики Калликорм-Раннаметс, в первую неделю января услугами персонализированного консультирования уже воспользовались около 100 человек. ”Технически сервис работает без сбоев и был хорошо принят людьми. В настоящее время персонализированное консультирование в основном было посвящено вопросам, связанным с сезонными вирусными заболеваниями — диарее, тошноте, рвоте и тому подобное”, — добавила она.

В консультационной службе семейных врачей сейчас появились и другие обновления. Если ранее медицинскую консультацию можно было получить только на эстонском и русском языках, то с этого года консультации можно будет получить и на английском языке ежедневно с 15:00 до 17:00.

Заместитель руководителя Департамента по вопросам гражданства и миграционной политики Министерства Внутренних Дел, такая инновация является важным обновлением консультационной службы, поскольку англоязычное медицинское обслуживание необходимо ежедневно для живущих в Эстонии новых иммигрантов, которые приехали на работу, учебу или по семейным обстоятельствам.

”Предоставление консультаций новым иммигрантам на английском языке поможет быстрее решать простые проблемы со здоровьем и, таким образом, снизить нагрузку на отделения неотложной помощи”, — подтвердил Тулит.

По телефону консультационной службы семейных врачей Вы можете получить профессиональную медицинскую консультацию 24 часа в сутки. Такая телефонная служба предназначена главным образом для предоставления консультаций по более простым медицинских вопросам и руководств по оказанию первой помощи.

По словам ведущего руководителя важно помнить, что лечением тяжелых состояний и затяжных заболеваний невозможно заниматься по телефону. Для этого вам следует проконсультироваться с вашим семейным врачом или врачом-специалистом, который сможет оценить ситуацию, проведет тесты, и, если это необходимо, назначит лечение.

Консультации по вопросам здоровья можно получить, позвонив по стационарному телефону +372 6346 630 или по короткому номеру 1220.
Позвонив по номеру +372 634 6630, абонент оплачивает звонок согласно прейскуранту телефонного оператора. При звонке на короткий номер 1220 звонящий оплачивает звонок по стандартному тарифу, установленному их телефонным оператором для коротких номеров, до 0,30 € / мин.

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