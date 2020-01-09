В Эстонии начала работу телефонная служба персональных врачебных консультаций

Кулли Фридеманн, руководитель отдела первичной медицинской помощи Больничной кассы, объясняет, что в этом году с согласия звонящего врач, отвечающий на звонок, видит его медицинские записи — например, о болезнях, назначенных лекарствах и проведенных анализах.

”Врач-консультант также может перенести всю консультационную информацию в дигитальный сборник медицинской документации звонящего (дигитальную историю болезни в инфосистеме здравоохранения), чтобы семейный врач также знал о состоянии своего пациента”, — сказала Фридеманн.

По словам руководителя консультативной службы Кларики Калликорм-Раннаметс, в первую неделю января услугами персонализированного консультирования уже воспользовались около 100 человек. ”Технически сервис работает без сбоев и был хорошо принят людьми. В настоящее время персонализированное консультирование в основном было посвящено вопросам, связанным с сезонными вирусными заболеваниями — диарее, тошноте, рвоте и тому подобное”, — добавила она.

В консультационной службе семейных врачей сейчас появились и другие обновления. Если ранее медицинскую консультацию можно было получить только на эстонском и русском языках, то с этого года консультации можно будет получить и на английском языке ежедневно с 15:00 до 17:00.