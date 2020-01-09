В Эстонии начала работу телефонная служба персональных врачебных консультаций

Заместитель руководителя Департамента по вопросам гражданства и миграционной политики Министерства Внутренних Дел, такая инновация является важным обновлением консультационной службы, поскольку англоязычное медицинское обслуживание необходимо ежедневно для живущих в Эстонии новых иммигрантов, которые приехали на работу, учебу или по семейным обстоятельствам.
”Предоставление консультаций новым иммигрантам на английском языке поможет быстрее решать простые проблемы со здоровьем и, таким образом, снизить нагрузку на отделения неотложной помощи”, — подтвердил Тулит.
По телефону консультационной службы семейных врачей Вы можете получить профессиональную медицинскую консультацию 24 часа в сутки. Такая телефонная служба предназначена главным образом для предоставления консультаций по более простым медицинских вопросам и руководств по оказанию первой помощи.
По словам ведущего руководителя важно помнить, что лечением тяжелых состояний и затяжных заболеваний невозможно заниматься по телефону. Для этого вам следует проконсультироваться с вашим семейным врачом или врачом-специалистом, который сможет оценить ситуацию, проведет тесты, и, если это необходимо, назначит лечение.
Консультации по вопросам здоровья можно получить, позвонив по стационарному телефону +372 6346 630 или по короткому номеру 1220.
Позвонив по номеру +372 634 6630, абонент оплачивает звонок согласно прейскуранту телефонного оператора. При звонке на короткий номер 1220 звонящий оплачивает звонок по стандартному тарифу, установленному их телефонным оператором для коротких номеров, до 0,30 € / мин.
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