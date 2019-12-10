10.12.2019, 12:33

В Эстонии наблюдаются серьезные перебои с лекарствами. В Нарвской больнице под угрозой оказались более ста младенцев

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Анна Теэле Орав
EST 9
В Эстонии наблюдаются серьезные перебои с лекарствами. В Нарвской больнице под угрозой оказались более ста младенцев
„Nii suuri tarneraskusi pole varem olnud, et me ei tea, mis ravim võib homme ära kaduda,” ütleb Ülle Einberg.Foto: Ilmar Saabas

Мировой кризис лекарств дошел до Эстонии. Издание Eesti Päevaleht пишет, что в Нарвской больнице под угрозой оказались более ста младенцев.

”Такого в Эстонии никогда не было, — говорит президент Союза педиатров Юлле Эйнберг. — Врачи обзванивают аптеки и спрашивают, есть ли у них еще лекарства”.

Ситуация в Нарвской больнице была очень серьезной: закончился витамин К. Его вводят младенцам в связи с врожденным дефицитом витамина К. Нехватка этого витамина может привести к внутримозговому кровоизлиянию. ”Это большое везение, что с детьми ничего не случилось”, — отмечает Эйнберг.

Данный случае не единичный.

Так, несколько недель во всей Эстонии отсутствовало лекарство Kreon, которое является жизненно важным для детей с муковисцидозом. Также во время цветения растений было недоступно лекарство от аллергии Opatanol.

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На протяжении нескольких недель в Таллинской городской больнице не было инъекционного пенициллина. По словам Эйнберг, она даже подумать не могла, что с таким важным лекарством могут возникнуть перебои. Пенициллином лечат, например, воспаление легких, боррелиоз, листериоз и скарлатину.

Это большое везение, что с детьми ничего не случилось.

По ее словам, врачи потеряли всякое чувство уверенности. ”Мы выписываем рецепт, но не можем быть уверены в том, что пациент пойдет в аптеку и получит это лекарство. Таких серьезных трудностей с поставками раньше не было”.

Эйнберг говорит, что сейчас работа в больнице идет нормально, так как имеются запасы. Однако отсутствуют некоторые подходящие для детей лекарственные формы, например, сиропы, суспензии и свечи, в связи с чем детям приходится выписывать порошки, приготовленные из таблеток, предназначенных для взрослых людей. ”Например, лекарство от гриппа Tamiflu в капсулах. Родители сами должны дома вскрыть капсулу и отмерить ребенку правильную дозу”.

В этом году больше всего перебоев возникало с лекарствами для лечения сердечно-сосудистой и нервной систем. Перебои с поставками означают то, что лекарство в оптовой продаже начинает заканчиваться, а поставить дополнительную партию невозможно. Проблема имеет мировые масштабы, поскольку спрос на лекарства в целом вырос. Как правило, медикаменты производятся в третьих странах, например, Китае и Индии. Это означает, что в случае сбоя на начальной фазе производства это отражается на всей цепочке.

По словам заместителя генерального директора Департамента лекарственных средств Катрин Кийск, на настоящий момент наблюдаются проблемы с доставкой около 40 препаратов, не имеющих альтернативы в Эстонии. ”До разрешения проблемы можно использовать лекарства с другим действующим веществом, но с теми же показаниями к применению, либо в качестве исключения лекарства, не имеющие разрешения на продажу”, — говорит Кийск.

По некоторым оценкам, речь идет не о 40 препаратах, а намного более существенном количестве, исчисляемом сотнями.

За наличие лекарств отвечают Департамент лекарственных средств, аптеки и оптовые торговцы, чьи запасы зависят от производителей лекарств. Аптеки говорят, что медикаментов нет, потому что оптовики их не заказывают. Оптовики в свою очередь показывают пальцем на производителей.

По оценке Союза аптекарей, в Эстонии в доступности лекарств наблюдается серьезный кризис, поскольку оптовые продавцы не в силах обеспечить аптеки необходимыми лекарствами. По словам главного провизора союза Кайди Сарв, оптовые продавцы поставляют недостаточно медикаментов и вовремя не предоставляют соответствующую информацию.

В современном мире есть все. Тогда почему происходит так, что нет необходимого лекарства?

”Аптекари очень злы, так как лекарства заказываются за шесть месяцев, но иногда мы узнаем о том, что лекарство отсутствует, только когда заказ приходит”, — сказала Сарв и подчеркнула, что часто у них отсутствует предварительная информация о том, лекарства на самом деле не будет.

”В современном мире есть все. Тогда почему происходит так, что нет необходимого лекарства?” — спрашивает она. Специалист отмечает, что если один медикамент исчезает с рынка, то спрос на аналогичный возрастает в два раза, что в свою очередь может привести к дефициту.

При этом лекарства отправляются и за пределы Эстонии. По данным департамента, вывозимые лекарства не относятся к тем, с которым в стране наблюдаются перебои. По словам Сарв, вывоз лекарств — это свинство. ”У бизнесменов появляется соблазн вывести лекарство куда-то, где они получат за него больше денег”. Она говорит, что такие ситуации могут возникать в случае перебоев с препаратом по всему миру. В таких случаях разумно продавать его по более дорогой цене.

По словам Сарв ,Эстонии необходим единый государственный инфорегистр лекарственных запасов и их местоположения.

Исполнительный директор Союза оптовых продавцов лекарств Теэт Торго отмечает, что по закону оптовые торговцы должны обеспечивать доставку лекарства по Эстонии ”в течение разумного времени”. При этом термин этот в законе не поясняется. Тем не менее, по словам Торго, в большинство аптек лекарства поставляются каждый день. Отмечается, что и у самих оптовиков иногда может отсутствовать точная информация относительно поступления того или иного лекарства.

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