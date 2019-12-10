В Эстонии наблюдаются серьезные перебои с лекарствами. В Нарвской больнице под угрозой оказались более ста младенцев

”Такого в Эстонии никогда не было, — говорит президент Союза педиатров Юлле Эйнберг. — Врачи обзванивают аптеки и спрашивают, есть ли у них еще лекарства”.

Ситуация в Нарвской больнице была очень серьезной: закончился витамин К. Его вводят младенцам в связи с врожденным дефицитом витамина К. Нехватка этого витамина может привести к внутримозговому кровоизлиянию. ”Это большое везение, что с детьми ничего не случилось”, — отмечает Эйнберг.

Данный случае не единичный.

Так, несколько недель во всей Эстонии отсутствовало лекарство Kreon, которое является жизненно важным для детей с муковисцидозом. Также во время цветения растений было недоступно лекарство от аллергии Opatanol.

На протяжении нескольких недель в Таллинской городской больнице не было инъекционного пенициллина. По словам Эйнберг, она даже подумать не могла, что с таким важным лекарством могут возникнуть перебои. Пенициллином лечат, например, воспаление легких, боррелиоз, листериоз и скарлатину.



” Это большое везение, что с детьми ничего не случилось.

По ее словам, врачи потеряли всякое чувство уверенности. ”Мы выписываем рецепт, но не можем быть уверены в том, что пациент пойдет в аптеку и получит это лекарство. Таких серьезных трудностей с поставками раньше не было”.