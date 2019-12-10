В Эстонии наблюдаются серьезные перебои с лекарствами. В Нарвской больнице под угрозой оказались более ста младенцев

Эйнберг говорит, что сейчас работа в больнице идет нормально, так как имеются запасы. Однако отсутствуют некоторые подходящие для детей лекарственные формы, например, сиропы, суспензии и свечи, в связи с чем детям приходится выписывать порошки, приготовленные из таблеток, предназначенных для взрослых людей. ”Например, лекарство от гриппа Tamiflu в капсулах. Родители сами должны дома вскрыть капсулу и отмерить ребенку правильную дозу”.
В этом году больше всего перебоев возникало с лекарствами для лечения сердечно-сосудистой и нервной систем. Перебои с поставками означают то, что лекарство в оптовой продаже начинает заканчиваться, а поставить дополнительную партию невозможно. Проблема имеет мировые масштабы, поскольку спрос на лекарства в целом вырос. Как правило, медикаменты производятся в третьих странах, например, Китае и Индии. Это означает, что в случае сбоя на начальной фазе производства это отражается на всей цепочке.
По словам заместителя генерального директора Департамента лекарственных средств Катрин Кийск, на настоящий момент наблюдаются проблемы с доставкой около 40 препаратов, не имеющих альтернативы в Эстонии. ”До разрешения проблемы можно использовать лекарства с другим действующим веществом, но с теми же показаниями к применению, либо в качестве исключения лекарства, не имеющие разрешения на продажу”, — говорит Кийск.
По некоторым оценкам, речь идет не о 40 препаратах, а намного более существенном количестве, исчисляемом сотнями.
За наличие лекарств отвечают Департамент лекарственных средств, аптеки и оптовые торговцы, чьи запасы зависят от производителей лекарств. Аптеки говорят, что медикаментов нет, потому что оптовики их не заказывают. Оптовики в свою очередь показывают пальцем на производителей.
По оценке Союза аптекарей, в Эстонии в доступности лекарств наблюдается серьезный кризис, поскольку оптовые продавцы не в силах обеспечить аптеки необходимыми лекарствами. По словам главного провизора союза Кайди Сарв, оптовые продавцы поставляют недостаточно медикаментов и вовремя не предоставляют соответствующую информацию.
”
В современном мире есть все. Тогда почему происходит так, что нет необходимого лекарства?
”Аптекари очень злы, так как лекарства заказываются за шесть месяцев, но иногда мы узнаем о том, что лекарство отсутствует, только когда заказ приходит”, — сказала Сарв и подчеркнула, что часто у них отсутствует предварительная информация о том, лекарства на самом деле не будет.
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