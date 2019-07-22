22.07.2019, 13:46

В Эстонии на выборах Верховной Рады победила "Оппозиционная платформа - за жизнь"

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rus.delfi.ee
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Ukraina ülemraada valimised Ukraina saatkonnas Tallinnas
Ukraina ülemraada valimised Ukraina saatkonnas TallinnasFoto: Tiit Blaat

В Эстонии в выборах парламента Украины участвовали 719 граждан этой страны, то есть явка составила примерно 15%. При этом Эстония стала единственной страной, в которой самой популярной партией среди проголосовавших оказалась "Оппозиционная платформа - за жизнь".

По данным ЦИК Украины, на избирательном участке в Таллинне за "Оппозиционную платформу", которая на Украине считается пророссийской партией, проголосовали 38,38% избирателей, пишет rus.err.ee.

Второе место в Эстонии заняла партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" — 22,11%. На третьей позиции — партия бывшего главы государства Петра Порошенко "Европейская солидарность" — 14,04%.

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"Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко оказалась лишь шестой — 2,08%.

Все результаты голосования в Таллинне можно посмотреть здесь.

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