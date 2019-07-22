В Эстонии на выборах Верховной Рады победила "Оппозиционная платформа - за жизнь"

По данным ЦИК Украины, на избирательном участке в Таллинне за "Оппозиционную платформу", которая на Украине считается пророссийской партией, проголосовали 38,38% избирателей, пишет rus.err.ee.

Второе место в Эстонии заняла партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" — 22,11%. На третьей позиции — партия бывшего главы государства Петра Порошенко "Европейская солидарность" — 14,04%.

"Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко оказалась лишь шестой — 2,08%.

Все результаты голосования в Таллинне можно посмотреть здесь.