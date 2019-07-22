В Эстонии на выборах Верховной Рады победила "Оппозиционная платформа - за жизнь"

В Эстонии в выборах парламента Украины участвовали 719 граждан этой страны, то есть явка составила примерно 15%. При этом Эстония стала единственной страной, в которой самой популярной партией среди проголосовавших оказалась "Оппозиционная платформа - за жизнь".
По данным ЦИК Украины, на избирательном участке в Таллинне за "Оппозиционную платформу", которая на Украине считается пророссийской партией, проголосовали 38,38% избирателей, пишет rus.err.ee.
Второе место в Эстонии заняла партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" — 22,11%. На третьей позиции — партия бывшего главы государства Петра Порошенко "Европейская солидарность" — 14,04%.
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