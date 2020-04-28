В Эстонии можно будет совершать банковские переводы по номеру телефона

Именной платеж по возможности обрабатывается как мгновенный платеж, и деньги в этом случае поступают на счет получателя в течение считанных секунд. ”Несмотря на то что сначала новой удобной услугой совершения платежей смогут воспользоваться клиенты лишь части банков Эстонии, решение открыто для всех банков”, сказал руководитель рабочей группы по расчетам Союза банков Каспар Лоог.

Банки Эстонии вывели на рынок новую услугу в сотрудничестве с Центральным банком Латвии, который безопасно управляет регистром телефонных номеров и банковских счетов клиентов банков Эстонии и Латвии. По словам руководителя платежных услуг Центрального банка Латвии Харийса Озолса, именные платежи вероятно, также как мгновенные платежи, скоро станут новым стандартом во всей Балтике. ”Балтийские страны на всей территории еврозоны были лидерами в сфере инноваций финансовых решений, и мы постараемся продолжать в том же духе. Инновационная структура финансового рынка является для наших предприятий конкурентным преимуществом, которое способствует укреплению экономики в Эстонии и Латвии”, сказал он.

”Услуга межбанковских именных платежей — это важный шаг в развитии новых платежных услуг. Широкая доступность таких быстрых и простых платежей жителям и предприятиям Эстонии существенно упростит ведение финансовых дел”, прокомментировал Каспар Лоог предложение услуги.

Совершаемые в реальном времени платежи на основе мобильных телефонов позволяют банкам, присоединившимся к системе, предложить предприятиям сектора финансовых технологий, э-торговли, торговли и предприятиям других секторов новые возможности для развития услуг и совершенствования опыта пользователя клиентов.

Для использования новой услуги клиенты должны активировать настройки именного платежа в мобильном приложении своего банка.