В Эстонии может появиться возможность аннулировать справки о здоровье водителей
Несовершенство государственных инфосистем порождает ситуации, когда за рулем автомобиля оказываются люди, которым по состоянию здоровья там быть не положено. Сейчас аннулировать уже выданную водителю справку о здоровье почти невозможно, но в Министерстве социальных дел обещают, что со следующего года положение изменится.
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