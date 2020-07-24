В Эстонии может появиться возможность аннулировать справки о здоровье водителей

"Дело в том, что сейчас нет прямой электронной связи между информационной системой здравоохранения и Департаментом шоссейных дорог. Но мы работаем сейчас над созданием такой системы, которая автоматически передавала бы в департамент информацию о диагнозах, которые несовместимы с управлением транспортным средством", — передает RusERR слова руководителя отдела развития здоровья Министерства социальных дел Агриса Коппеля.

По словам Коппеля, разработка этой системы должна завершиться в следующем году. Тогда Департамент шоссейных дорог сможет на основании полученной от медиков информации приостанавливать действие водительских прав.