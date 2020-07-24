24.07.2020, 21:22

В Эстонии может появиться возможность аннулировать справки о здоровье водителей

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В Эстонии может появиться возможность аннулировать справки о здоровье водителей
Foto: Ylle Tampere

Несовершенство государственных инфосистем порождает ситуации, когда за рулем автомобиля оказываются люди, которым по состоянию здоровья там быть не положено. Сейчас аннулировать уже выданную водителю справку о здоровье почти невозможно, но в Министерстве социальных дел обещают, что со следующего года положение изменится.

"Дело в том, что сейчас нет прямой электронной связи между информационной системой здравоохранения и Департаментом шоссейных дорог. Но мы работаем сейчас над созданием такой системы, которая автоматически передавала бы в департамент информацию о диагнозах, которые несовместимы с управлением транспортным средством", — передает RusERR слова руководителя отдела развития здоровья Министерства социальных дел Агриса Коппеля.

По словам Коппеля, разработка этой системы должна завершиться в следующем году. Тогда Департамент шоссейных дорог сможет на основании полученной от медиков информации приостанавливать действие водительских прав.

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