В Эстонии мошенники взяли кредит на имя 62-летнего мужчины. Ущерб — огромный

13 июля 62-летнему мужчине позвонили по Skype несколько раз и предложили возможность инвестировать деньги. Пострадавший передал мошенникам свои личные данные, в результате чего на его имя был взят заем, а также сняты деньги с его счета. Ущерб составил 4510 евро.

17 июля 66-летняя женщина получила звонок, как ей представились, из фирмы "Щит и меч" и выманили у нее почти 1250 евро. Деньги удалось выманить, как как женщина передала неизвестным свои личные данные и выполняя их указания, какие действия надо совершить в интернет-банке. Мошенники сняли деньги с ее счета. Кроме того, выяснилось, что на имя женщины также оформили заем.

Полиция еще раз напоминает, что свои данные нельзя сообщать чужим людям, только как можно уберечь себя от мошенников. Больше информации (на эстонском и русском языках) читайте ЗДЕСЬ.