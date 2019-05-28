В Эстонии молодые люди проявляют большой интерес к работе провизора

«Наибольший интерес проявили ученики из Харьюмаа и Таллинна – из всех поступивших заявок более половины были от школьников из столицы и ее окрестностей. Почти четверть – 24% заявок поступила из Тарту, немало заявлений поступило из Ида-Вирумаа и Валга», - сказала член правления Объединения аптек Эстонии Кристийна Сепп.

«Интерес молодых людей к профессии аптекаря можно объяснить тем, что работа в аптеке, с одной стороны, предполагает оказание непосредственной помощи людям, с другой стороны, аптеки – это своего рода двигатели инноваций – здесь открыты для таких решений как видеоконсультация аптекаря, автоматизация складской системы и др.», - отметила Сепп. Она добавила, что работа провизора предполагает постоянное общение с посетителями, докторами, а также специалистами из других областей. «Таким образом, эта работа никогда не бывает скучной», - подчеркнула Сепп.

Объединение аптек Эстонии призывает также выпускников гимназий поступать в Тартуский университет на специальность провизора.

«Учитывая, что население Эстонии стареет, потребление медикаментов растет, а также принимая во внимание опыт других стран, становится очевидно, что роль аптекарей в системе здравоохранения будет становиться все более значимой. Выбирая профессию провизора, молодые люди могут быть уверены, что всегда будут востребованы на рынке труда », - отметила Сепп.

Заявление о приеме в Тартуский университет можно подать с 20 июня по 4 июля. С условиями поступления можно ознакомиться на домашней странице вуза https://www.ut.ee/ru/924128