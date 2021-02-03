В Эстонии могут возникнуть две параллельные очереди на вакцинацию против COVID-19

Некоторые европейские страны установили возрастные ограничения на использование вакцины производства AstraZeneca, придя к заключению, что ее эффективность среди пожилых людей недостаточно изучена, пишет rus.err.

"Если экспертная комиссия решит, что вакцину AstraZeneca нужно использовать для вакцинации людей молодого и среднего возраста, то это автоматически будет означать внесение изменений в план вакцинации. Нужно будет сформировать две параллельные очереди", — сказал Кийк.

Это означает, что одна очередь может возникнуть для желающих сделать прививку от коронавируса производства Pfizer/BioNTech, а другая для тех, кто хотят вакцинироваться AstraZeneca.

В феврале производитель пообещал доставить 75 000 доз вакцины, всего по договору в первом квартале Эстония должна была получить 270 000 доз вакцины AstraZeneca.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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